Parken an der Untergrüner Straße: CDU fragt nach Lösungen

Letmathe. In einer Anfrage an den Bürgermeister der Stadt Iserlohn hat die CDU jetzt Fragen bezüglich der Parksituation an der Untergrüner Straße gestellt.

Die CDU hat jetzt auf einen Bericht der Heimatzeitung reagiert, in dem die Parksituation an der Untergrüner Straße in Letmathe geschildert wurde. Dort soll die Parkregelung in einem Teilbereich künftig umgestellt werden.

Die Fraktion merkt an: „Es ist seit Jahren bekannt, dass in dem betreffenden Bereich einerseits ein deutlicher Parkdruck herrscht und andererseits durch unsachgemäß abgestellte Fahrzeuge die Nutzung der Gehwege erheblich beeinträchtigt wird. In beiderlei Hinsicht herrscht somit unbedingter Handlungsbedarf.“ Der Schutz der Fußgänger stehe für die CDU an erster Stelle, doch es müssen auch Lösungen für betroffene Pkw-Nutzer gefunden werden, heißt in einer Anfrage an den Bürgermeister.

Dort bittet die Fraktion um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wann wurden die Eigentümer / Mieter der betroffenen Wohnhäuser, vor denen die Parkplätze sind, informiert?

2. Welche alternativen Parkmöglichkeiten schlägt die Verwaltung vor?

3. Seit wann genügen die Parkplatzgrößen in der Untergrüner Straße nicht mehr den Anforderungen?

4. Welche Anforderungen galten Früher und welche Heute?

5. Kann man einen Teil der Parkplätze auf der einen Seite, wie bisher, für „kleinere“ Fahrzeuge (bis max. 2,8 Tonnen) nutzen? Notwendig wäre zudem eine Längenbeschränkung für querparkende Pkw, so dass der Fußweg ohne Einschränkungen genutzt werden kann. Die genauen Abmessungen sollten geprüft werden. Größere Pkw könnten auf der anderen Seite parallel zur Fahrbahn parken.

6. Drohen an anderen Stellen in der Stadt weitere solcher Maßnahmen?

