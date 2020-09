Pastoralverbund Letmathe startet wieder mit Bildungsprogramm

Letmathe. Der Pastoralverbund Letmathe stellt nach der Corona-Auszeit sein neues Halbjahresprogramm für den „BildPunkt“ vor.

Der Pastoralverbund Letmathe hat das neue „BildPunkt“-Halbjahresprogramm vorgestellt. Mit dem Angebot der katholischen Erwachsenenbildung werden die Bildungsinitiativen in den Einrichtungen, Gruppen und Verbänden der Gemeinde unterstützt und gefördert. Die jeweils ausgewählten Themen greifen Diskurse in Kirche und Gesellschaft auf.

Aufgrund der Corona-Krise endete das vergangene „Bildpunkt“-Semester bereits Mitte März. Den letzten Vortrag hielt Kilian Trotier zum Thema „Nepal – Land zwischen Indien und China im Himalaya“. Im neuen Halbjahresprogramm werden einige der ausgefallenen Veranstaltungen nachgeholt, aber auch neue Themen behandelt.

Den Auftakt bildet der Vortrag „Menschen werden angemietet, verschlissen und dann entsorgt“ am Montag, 19. Oktober, von 19.30 bis 21.45 Uhr im Pfarrheim Herz Jesu, Untergrüner Straße 190. Pfarrer Peter Kossen spricht über die Ausbeutung von Arbeitsmigranten, die bedrohte Existenz einiger Landwirte und die Natur mit ihrer Artenvielfalt und dem ökologischen Gleichgewicht.

Zum Thema Demenz referiert Andreas Kurte am Montag, 26. Oktober, von 19.30 bis 21.45 Uhr im Pfarrheim Herz Jesu unter dem Titel „Sieben Jahr in deiner Welt. Briefe an meinen Demenzkranken Vater.“ Andreas Kurte hat seinen an Demenz erkrankten Vater gemeinsam mit seiner Schwester sieben Jahre lang gepflegt und teilt seine Gedanken zu Fragen wie: „Was ist lebenswertes Leben?“ oder „Wie geht unsere Gesellschaft mit alten, kranken und sterbenden Menschen um?“

Vorträge bieten große Themenvielfalt

Auch Kunstgeschichte findet beim „BildPunkt“ einen Platz, mit einem Vortrag über das Schaffen des Bildhauers Wilhelm Achtermann und seiner Bedeutung in Bezug auf religiöse Kunstwerke und die Besonderheiten seines Hauptwerks, der Pietà, die er 1849 für den Dom in Münster schuf. Eine Nachbildung aus Sandstein entstand 1917 für die Kilianskirche in Letmathe. Diakon Peter Trotier referiert zu diesem Thema am Donnerstag, 5. November, von 15 bis 17.15 Uhr im Letmather Kolpinghaus.

Wie sehen die Orte der Bibel in Israel und Jordanien eigentlich heutzutage aus? Damit beschäftigt sich Peter Trotier in seinem Vortrag über die heiligen Orte. Er zeigt wie sie in den Evangelien beschrieben werden und kontrastiert dieses Bild mit der heutigen Situation. Besucher sind dazu eingeladen am Donnerstag, 19. November, von 15 bis 17.15 Uhr im Pfarrheim St. Kilian in Letmathe.

Der letzte Termin des zweiten Halbjahres findet am Montag, 7. Dezember, von 19.30 bis 21.45 Uhr ebenfalls im Pfarrheim St. Kilian statt. Peter Trotier gibt unter dem Titel „Päpste des 20. und 21. Jahrhunderts – von Leo XIII. zu Franziskus“ einen Überblick zur Institution des Papsttums und die unterschiedlichen Anforderung, denen sich Päpste der heutigen Zeit stellen müssen.

Um die geltenden Hygieneauflagen zu erfüllen, ist die Besucherzahl auf 15 Personen begrenzt. Daher ist eine Anmeldung erforderlich beim Büro des Pastoralverbunds unter 02374/2283 oder info@pv-letmathe.de