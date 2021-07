Pegelstand der Lenne lag 36 Zentimeter über dem Rekordwert

Die Lennepromenade in Letmathe am Mittwochabend: Nur noch ein kurzes Stück trennt die Brüstung von der Wasseroberfläche.

Letmathe. Der Starkregen hat die Lenne auf einen neuen Rekordpegel seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1951 anschwellen lassen.

Es ist ein beunruhigender Rekord: Ein derart verheerendes Starkregenereignis wie in der vergangenen Woche hat es in der Geschichte ganz Nordrhein-Westfalens noch nicht gegeben. Mittwoch und Donnerstag, sagen Experten, kamen Wassermassen vom Himmel, die der dreifachen Menge des Niederschlags eines durchschnittlichen Julimonats entsprechen – also der Regen von 93 Sommertagen, der Großteil davon konzentriert auf weniger als 24 Stunden.

Auch die Lenne bot einen Anblick, der für die meisten neu gewesen sein dürfte. Für vergleichbare Hochwasserstände muss man historische Fotos bemühen: In den 1960er Jahren etwa schwoll der Fluss so massiv an, dass das Wasser kurz unterhalb der Brüstung der Fußgängerbrücke zwischen dem Bahnhof und dem heutigen Letnetti-Platz vorbeirauschte. Der Blick zurück wirft die Frage auf, ob auch beim Lennepegel ein neuer Höchstwert in die Aufzeichnungen eingeht.

Der nächste Messpunkt liegt in Altena

Diese Frage ist schwerer zu beantworten, als es zunächst scheint. Erstens wird der Wasserstand der Lenne in Letmathe gar nicht systematisch erfasst. Das dafür zuständige Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) betreibt den nächsten Messpunkt in Altena, rund zwölf Flusskilometer entfernt und etwa 55 Meter höher über dem Meeresspiegel. Zwei weitere Pegel befinden sich flussaufwärts in Kickenbach (Lennestadt) sowie in Rönkhausen (Finnentrop).

Bezogen auf Altena gibt es vom LANUV auf Nachfrage unserer Zeitung eine klare Antwort. „Der maximale Pegelstand, der zwischen 1951 und 2020 gemessen wurde, wurde nach aktuellem Kenntnisstand beim aktuellen Hochwasser um 36 Zentimeter überschritten“, teilt eine Sprecherin der Landesbehörde mit.

Die öffentlich abrufbaren Daten reichen nur bis 2020 zurück, die Kurve spricht jedoch eine deutliche Sprache: Vom 13. auf den 14. Juli springt das Tagesmaximum von 107 auf 443 Zentimeter an. Am Donnerstag liegt der Höchstwert immer noch bei 441 Zentimetern, fällt bis Samstag rapide auf 188 und in den darauf folgenden Tagen langsamer wieder ab. Zur Einordnung: Die mittleren Pegelwerte in Altena schwanken im Monat Juli zwischen rund 50 und gut 250 Zentimetern. Wahrscheinlich darf man also mit Fug und Recht von einem „Jahrhunderthochwasser“ sprechen.

