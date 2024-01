Die Polizei sperrt aktuell die B236 in Nachrodt.

Blaulicht Pendler von Iserlohn nach Altena: B236 in Nachrodt gesperrt

Letmathe/Nachrodt Keine gute Nachricht für Pendler aus Letmathe und Iserlohn nach Altena am Donnerstagmorgen: Die Polizei sperrt aktuell die B236 in Nachrodt.

Schlechte Nachrichten für Pendler, die von Iserlohn oder Letmathe nach Altena müssen: Die Polizei sperrt aktuell (Stand: 7 Uhr) die B236/Hagener Straße in Nachrodt. „Dort stehen Gullideckel hoch“, so Polizeisprecher Christof Hüls. Diese ließen sich nicht so einfach beseitigen. Um die Gefahrenstelle zu beseitigen, müsse die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Es habe bereits ein Fahrzeug mit einem Platten gegeben.

