Planungen für Adventsfenster

Letmathe. Der Pastoralverbund Letmathe plant die Aktion „Begehbarer Adventskalender“.

An jedem Abend wird vom 1. bis zum 24. Dezember ein neu gestaltetes adventliches Fenster geöffnet. Wer Lust hat, mit seinem Verein, dem Kindergarten oder als Familie ein Fenster oder eine Tür adventlich zu gestalten und zu schmücken, ist eingeladen. Die Aktion soll die Möglichkeit geben, sich auf Weihnachten einzustimmen, indem beim abendlichen Spaziergang ein neues oder mehrere Adventsfenster besucht werden. Interessierte werden gebeten, sich per E-Mail an petrastitz@gmx.de, m.laame@dokom.net oder angelazmija@gmail.com zu wenden.