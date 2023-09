Polizei sucht vermissten Mann aus Letmathe

Letmathe. Der Gesuchte aus Letmathe könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht aktuell nach einem 43-jährigen Mann aus Letmathe. Er wurde zuletzt am Freitagmittag an der Ursulastraße gesehen. Der Gesuchte könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, teilt die Polizei mit. Man könne nicht ausschließen, dass die Person eine Gefahr für sich selbst darstellt. Hinweise auf eine Gefährdung Dritter liegen nicht vor.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: sehr dünn, 180 cm groß, dunkelgraues T-Shirt, dunkelgraue Cargohose, rote Chucks, dunkelbraune bis schwarze Haare (Seiten kurz, oben länger).

Er könnte mit einem Toyota Yaris Hybrid mit dem Kennzeichen MK-SB 1312 unterwegs sein.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten bitte sofort an den Polizei-Notruf 110.

