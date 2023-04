Radarmessung in Oestrich: Polizei kontrolliert 428 Fahrzeuge

Oestrich. Die Polizei führte in Oestrich Geschwindigkeitsmessungen mit dem Radar durch. Dabei wurden gleich mehrere Verwarngelder verhängt.

Die Polizei führte am Dienstag, 18. April, von 14.05 bis 16.30 Uhr in der Kampstraße in Oestrich Radarmessungen durch. 428 Fahrzeuge wurden dabei erfasst. 36 Mal mussten die Beamten wegen überhöhter Geschwindigkeit Verwarngelder verhängt. In einem Fall wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige geschrieben. Der höchste gemessene Wert lag bei 49 Stundenkilometern. Erlaubt sind dort allerdings nur 30.

