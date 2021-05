Regeln für die Zweitimpfung und wie man Termine storniert

Wer anderweitig, etwa beim Hausarzt, mit Impfstoff versorgt wird, sollte im Interesse anderer dringend seinen Termin im Impfzentrum absagen, appelliert der Märkische Kreis an die Bürger.

Dröschede/Märkischer Kreis. Der Märkische Kreis erklärt, die Zweitimpfung müsse dort erfolgen, wo die erste Dosis verabreicht worden ist und gibt Hinweise zur Stornierung.

Inzwischen hat jede dritte Person (35 Prozent) im Märkischen Kreis eine Dosis der Corona-Schutzimpfung erhalten, vollständig geimpft sind derzeit 8,7 Prozent der Bevölkerung, teilt die Kreisverwaltung mit. Rund 60 Prozent der Impfungen sind im Impfzentrum Lüdenscheid und der Impfstelle in Dröschede erfolgt.

Bei Erstimpfungen werden aktuell nur die Vakzine von Biontech und Moderna verabreicht. Astrazeneca wird den Impfzentren in NRW nicht mehr für Erstimpfungen zur Verfügung gestellt. Wer bei der Erstimpfung den Astrazeneca-Stoff erhalten hat und über 60 Jahre alt ist, bekommt diesen auch beim zweiten Termin. Jüngere erhalten die Zweitimpfung mit diesem Vakzin nur auf ausdrücklichen Wunsch.

In den Impfzentren sind Umbuchungen der bereits vereinbarten Zweittermine mit Astrazeneca nicht möglich. Grundsätzlich sollte der Termin für die Zweitimpfung dort wahrgenommen werden, wo bereits die erste Dosis verabreicht wurde, weil die Impfstoffe entsprechend vorgehalten werden.

Wer einen Termin nicht wahrnehmen kann oder bereits an anderer Stelle ein Impfangebot erhalten hat, sollte den gebuchten Termin unbedingt stornieren, appelliert der Kreis. Dafür ist das Buchungsportal zu nutzen, über welches der Termin ursprünglich vereinbart wurde.

Termin über die Kassenärztliche Vereinigung (KVWL) gebucht? Hier entlang.

Wurde der Termin vor dem 7. Mai über das Buchungsportal des Kreises (samedi) gebucht und dabei ein Benutzerkonto angelegt, kann der Termin so auch wieder abgesagt werden. Wer sich als Gast angemeldet hatte, storniert per E-Mail an hotline-lsiz@maerkischer-kreis.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe