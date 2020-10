„Ressourcenschutz und Wirtschaftlichkeit“

Das „Grüne Klassenzimmer“ der Waldschule in Letmathe hat auch das Interesse der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) geweckt. Doch es sind nicht nur die lokalen Erfolgsgeschichten, die die Politikerin aus Rheinland-Pfalz in diesen Tagen umtreiben. Viele Themen können nicht lokal oder national angegangen werden, daher muss die Ministerin ständig den Konsens mit den Partnern aus der EU oder der Weltgemeinschaft suchen. Das ist mühsam.

Deutsche Alleingänge verneint die 48-Jährige energisch, sieht die Bundesrepublik aber durchaus in der Pflicht, die Vorreiterrolle zu übernehmen, wenn es darum geht, andere Länder zu Veränderungen in Bereichen Tierwohl oder Lebensmittelproduktion mitzunehmen. Das große Thema ist aber eine Seuche, die – nicht erst mit dem Beginn der Corona-Pandemie – aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten ist. Trotz vieler schwieriger Aufgaben fand eine gut aufgelegte Ministerin Zeit für die Heimatzeitung, Hans-Georg Gottfried Dittmann führte das Gespräch.

Frau Klöckner, ich musste erstmal nachgucken, was ASP ist. Es handelt sich um die Afrikanische Schweinepest, die „nach zwei Jahren Medienabstinenz“ wieder mehr in den Fokus gerückt ist. Was ist der Grund dafür?

Das liegt wohl daran, dass wir bisher verschont geblieben sind - obwohl die Afrikanische Schweinepest (ASP) bereits Anfang 2014 die EU erreicht und sich seitdem zum Teil über große Distanzen verbreitet hat. Wer diese Entwicklung beobachtet hat, konnte ahnen, dass die ASP irgendwann auch nach Deutschland kommen könnte – trotz unserer umfangreichen vorbeugenden Maßnahmen und unserer intensiven Aufklärungsarbeit, die wir seit vielen Jahren intensiv betreiben. Auch auf den Ernstfall haben wir uns früh vorbereitet: Mit Änderungen im Tiergesundheits- und im Bundesjagdgesetz habe ich dafür gesorgt, dass den Ländern nun wirksame Instrumente zur Verfügung stehen, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Eindämmung der Seuche ist unser vorrangiges Ziel jetzt. Unsere Haustierbestände sind frei von ASP – sie müssen wir jetzt bestmöglich schützen.

Welche Rolle spielt der Mensch bei der Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest? Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen?

Erst einmal ist wichtig zu betonen, dass das Virus für den Menschen vollkommen ungefährlich ist. Richtig ist aber, dass der Mensch bei der Ausbreitung eine große Rolle spielt: Die ASP kommt nicht vordringlich auf vier Beinen, sondern auf vier Rädern. Infektionsquellen können Wurstbrote sein, die unachtsam auf einem Rastplatz oder im Wald weggeworfen werden oder mangelnde Biohygiene an Gummistiefeln oder Fahrzeugen. Das Virus ist sehr widerstandsfähig. Es braucht daher eine nationale Kraftanstrengung, um es zu bekämpfen. Jeder muss an seiner Stelle seinen Aufgaben gerecht werden. Eine klare Koordination und Kommunikation vor Ort beim Seuchengeschehen ist genauso wichtig, wie weitere Präventionsarbeit in den nicht betroffenen Ländern. Für die konkreten Maßnahmen sind die Behörden vor Ort zuständig – zum Beispiel können sie eine Jagdruhe in bestimmten Gebieten anordnen, damit die Tiere nicht aufgescheucht werden und das Virus so verbreiten. Auch der Bau von Zäunen ist ein Baustein – diese Möglichkeit haben die Länder und wollen bei der Finanzierung untereinander solidarisch sein. Denn die Bekämpfung der ASP ist ja im Interesse aller. Als Bund haben wir mit der EU-Kommission zudem geklärt, dass eine Co-Finanzierung von dieser Seite auch möglich ist. Gleichzeitig ist ein Zaun kein Allheilmittel. Es braucht ein Bündel an Maßnahmen, die konsequent angewendet und aufeinander abgestimmt werden müssen.

Durch Corona ist die Bevölkerung bereits in einem „Pandemie-Modus“. Ist das bei der Eindämmung einer Tierseuche nicht auch hilfreich?

Das kann man nicht vergleichen. Die Menschen sind sehr sensibilisiert, was Corona betrifft. Und wir sensibilisieren seit Jahren, was die ASP angeht -- da sind aber ganz andere Vorsichtsmaßnahmen gefragt, natürlich. Wir haben deshalb vor allem Personengruppen angesprochen, die häufig grenzüberschreitend, vor allem aus Osteuropa, nach Deutschland reisen: Jäger, LKW-Fahrer, Soldaten und Pflegekräfte. Es geht zum Beispiel um Hygieneregeln und darum, Lebensmittel nicht unachtsam auf Parkplätzen zu entsorgen oder keine Wurstwaren aus Ländern mit nach Deutschland zu bringen, die von der ASP betroffen sind.

Landwirtschaft ist in der EU der wohl mächtigste Finanz- und Förder-Batzen. Und wahrscheinlich auch der mit den meisten Eigeninteressen und somit der mit am kompliziertesten zu erhandelnde Punkt. Wäre da nicht das bindende Mehrheitsprinzip bei den Entscheidungen ein Segen?

Was heißt Eigeninteresse? Wie jeder Unternehmer und jeder Arbeitnehmer wollen natürlich auch Landwirte von ihrer täglichen Arbeit leben können. Nein, umgekehrt wird ein Schuh daraus: Wir alle müssen ein Interesse daran haben, dass unsere Landwirte trotz steigender Anforderungen an Tierwohl, Umwelt- und Klimaschutz noch vernünftig wirtschaften können. Denn sie sind es schließlich, die uns alle ernähren – 450 Millionen Menschen, allein in Europa! Wenn sich Landwirtschaft in Europa nicht mehr lohnt, werden Betriebe aufhören – und wir müssen unser Essen aus Ländern importieren, in denen wir auf die Produktionsbedingungen keinen Einfluss mehr haben. Das kann nicht unser Ziel sein! Ressourcenschutz und Wirtschaftlichkeit – das müssen wir zusammenbringen. Dabei haben wir den Anspruch, dass die neue gemeinsame Agrarpolitik den Umwelt- und Klimaschutz mehr einbezieht. Um auch international wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen diese Mehrleistungen unserer Bauern dann aber auch honoriert werden – das gibt es nicht zum Nulltarif. Die Zielrichtung ist also klar und ich bin zuversichtlich, dass wir dazu eine Einigung im EU-Agrarrat im Oktober erzielen können. Dabei sind 27 Mitgliedstaaten natürlich nie alle einer Meinung, aber wir loten Kompromisse aus. Denn unsere Bauern brauchen Planungssicherheit, müssen wissen, woran sie sind. Das erfordert von jedem Flexibilität. Dieser Wille ist da.

Durch Tönnies wurde nicht nur einmal mehr über die vorgeschaltete „Tier-Haltung“ berichtet, sondern auch über die „Arbeiter-Haltung“. Kann man da auch vom Agrarministerium aus irgendwas steuern oder ist das nicht Ihr Ressort?

Also, ich glaube wir müssen stark differenzieren, womit wir es hier zu tun hatten. Das war weder ein Problem mit der Schlachtung, noch mit der Tierhygiene – die großen Betriebe schlachten im Übrigen auch für Ökobetriebe. Das grundsätzliche Problem ist hier doch: Die Leute mögen das Tier und sie mögen das Schnitzel. Nur das Zwischendrin – die Herstellung – nicht. Ich sage ganz klar: Das Billigfleisch ist ein Problem -- wie sollen da Tierwohl, hohe Arbeitsschutzstandards und ein Auskommen für Bauernfamilien drinstecken? Ich will nicht, dass Fleisch zur Luxusware wird, aber es darf nicht für ein paar Cent einfach verramscht werden. Billigfleisch geht auf Kosten der Tiere, der Landwirte und der Mitarbeiter in den Schlachthöfen. Und bei den Arbeitsbedingungen gibt es gravierende, nicht haltbare Zustände. Deshalb habe ich mit Überzeugung im Kabinett dafür gestimmt, dem ausbeuterischen Sub-Sub-Sub-Unternehmertum, das es hier gibt, das Handwerk zu legen. Ein System, mit dem Verantwortung systematisch wegdelegiert wird, das vor allem zu Lasten der Schwächsten in der Kette geht, das muss beendet werden. Hier hat sich vor allem auch Karl-Josef Laumann seit vielen Jahren verdient gemacht.

Männliche Küken dürfen ab 2022 nicht mehr geschreddert werden, in anderen EU-Ländern sind ähnliche Beschlüsse bisher noch nicht gefasst worden. Bleibt dieses Verbot ein deutscher Einzelweg?

Wir sind weltweit Vorreiter. Ich habe im September ein Gesetz vorgelegt, dass das Kükentöten ab Ende 2021 flächendeckend in Deutschland verbietet. Wir sind die Ersten, die diese Praxis beenden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Signalwirkung haben wird. Frankreich zum Beispiel will nun ebenfalls aussteigen, weitere Länder werden folgen. Denn wir zeigen, dass Tierschutz und Ökonomie zusammengehen. Was ich nicht will, ist, dass die Brütereien ins Ausland abwandern und wir einfach nur mehr Eier aus Ländern importieren, die gar nicht daran denken, das Kükentöten zu verbieten. Die Tierschutzfrage würden wir dann nur ins Ausland auslagern. Wir wollen sie aber bei uns beantworten. Deshalb haben wir als Ministerium viel Geld in die Hand genommen. Mit mehreren Millionen Euro haben wir Spitzentechnologie gefördert. Mit effektiven Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei steht den Brütereien nun eine marktreife Alternative zur Verfügung. Zweck dieser Technologien ist es, das Geschlecht von Küken vor dem Schlüpfen zu bestimmen. So werden männliche Küken gar nicht erst ausgebrütet.

Der Klimawandel macht auch nicht vor den Wäldern halt. Andere Baumarten sollen und müssen gepflanzt werden. Gibt es da schon Ideen oder Gesetze, wie dies angegangen werden soll?

Wir handeln längst. Ich habe erreicht, dass für den Wald insgesamt 1,5 Milliarden an Hilfen zur Verfügung stehen. Denn der Wald ist unsere grüne Lunge, ein Alleskönner. Seit drei Jahren steht er aber unter Dauerstress. Umso wichtiger ist es, geschädigte Flächen wieder zu bewalden. Wenn wir heute keine Bäume setzen, werden es uns die kommenden Generationen übelnehmen. Wir starten daher die größte Baumpflanzinitiative in der Geschichte der Bundesrepublik. Um unsere Wälder umzubauen und fit zu machen für den Klimawandel: stabil, klimaresilient und angepasst an den Standort. Und das sind auch ganz klar die Bedingungen, an die wir Fördermittel knüpfen. Bei Wiederaufforstungen sind etwa reine Nadelbaumkulturen und Mischkulturen mit weniger als 30 Prozent Laubbaumanteil bis auf wenige Ausnahmen nicht förderfähig. Der Umbau unserer Wälder ist bereits im vollen Gange.