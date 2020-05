Restauration im Saalbau Letmathe schreitet im Zeitplan voran

Es geht voran im Städtischen Saalbau. Manche Fortschritte fallen bei einem Besuch am Donnerstag sofort ins Auge, andere werden erst sichtbar durch Einblicke, die dem historischen Gebäude gewissermaßen unter die Haut gehen. Seit bald zwei Monaten sind Handwerkerteams unter der Leitung des Letmather Architektenbüros Brill und Göcking im Einsatz um den Charakter des früheren „Kaisersaals“ zumindest teilweise wieder herzustellen. Mit der Restauration einher geht eine umfassende Sanierung, mit der das Gebäude auch modernen Sicherheitsstandards angepasst wird.

Stuck-Fachmann Michael Zureck ergänzt einen zerstörten Teil des Rabitzgewölbes. Foto: Alexander Barth / IKZ

„Für diese Art von Decke gibt es eine DIN-Norm aus den 50er Jahren. Um die zu erfüllen, mussten wir die Aufhängung ertüchtigen“, erklärt Architekt Frank Göcking. Was für den Laien ein wenig nach Liegestützen klingt, meint das Verstärken tragender Elemente. Die in der sogenannten „Rabitz“-Technik gefertigte Stuckdecke ist abzüglich des sichtbaren Mörtels ein Drahtkorb, der an Stahlseilen hängt. Diese wiederum sind an einer Metallträgerkonstruktion unterhalb des Dachstuhls befestigt. Die Zahl der kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert eingebauten Stahlseile beruht durchaus auf fundierten Berechnungen und hat die Decke in all den Jahren zuverlässig gehalten, genügt aber nicht ganz den späteren deutschen Standards, die aus Sicherheitsgründen noch größere Toleranzen verlangen.

„Deshalb haben wir zusätzliche Stahlseile eingebaut, in einem gewissen Abstand zwischen die vorhandenen“, erläutert Frank Göcking weiter. Eine Leiter auf einem Baugerüst in der Mitte des provisorischen Dachbodens führt zu einem kleinen Durchbruch in der Rabitzdecke. Auf engem Raum und so gut wie ohne Tageslicht krabbeln Arbeiter hier oben herum und verankern die neuen Seile, für die gerade so große Löcher wie nötig durch den Stuck gebohrt werden, in der Trägerkonstruktion. Der Zwischenraum ist inzwischen deutlich sauberer – zu Beginn der Sanierung zeugten Spinnenweben noch von den Jahrzehnten, in denen dieser Teil des Saalbaus völlig unberührt geblieben ist.

Die Restauration erfordert somanchen Griff in die Trickkiste

Arbeiten auf engem Raum: Über der Rabitzdecke wird die Aufhängung verstärkt. Foto: Alexander Barth / IKZ

Der Arbeitsbereich unterhalb des Gewölbes ist hell und gut durchlüftet, denn die historischen Rundbogenfenster sind schon größtenteils freigelegt. Dazu mussten Handwerker das Mauerwerk aufstemmen, Stahlstreben entfernen und Ziegel von alten Putz befreien. „Mit diesen Schablonen nehmen wir Maß für die neuen Fenster“, erläutert Frank Göcking die Funktion von mannshohen, halbkreisförmigen Holzkästen. Bei einem Umbau in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die repräsentativen Bogenfenster auf ein rechteckiges Format verkleinert worden, das sich unter der damals eingezogenen Zwischendecke einfügte. Die neuen Fenster sollen das ursprüngliche Format wieder aufnehmen, technisch aber heutigen Standards entsprechen, inklusive Aluminiumrahmen, Mehrfachverglasung, Wärme- und Schalldämmung.

Das Vorhaben, mit der Sanierung die Zeit im Saalbau mehr als 120 Jahre zurückzudrehen, erfordert nicht selten Kompromisse und architektonische Kunstgriffe. Weil zum Beispiel der moderne Vorbau bleibt, können die wieder vergrößerten Fenster zur Straßenseite nicht ganz so weit hinunterreichen wie ihre historischen Vorbilder. Ein zum Betrachter hin abgeschrägter Sims soll diesen Umstand kaschieren. „Das ist ein optischer Trick. Von unten ist das kaum zu bemerken“, versichert Frank Göcking.

Jahrzehnte alte Wunden im Saalbau werden geheilt

Währenddessen sind die Stuckateure Michael Zureck und Jens Baucks vom Iserlohner Fachunternehmen Mennicken damit beschäftigt, Schäden an der Rabitzdecke zu heilen, die beim Einbau der Zwischendecke entstanden sind. Im Übergangsbereich zu den Wänden ist dazu in den vergangenen Wochen das feinmaschige Drahtskelett, das den Mörtel trägt und das Besondere an der patentierten Rabitztechnik ausmacht, mit großer Sorgfalt rekonstruiert worden. Das Geflecht ergänzt die fehlenden Teile bis zur Wand und folgt dabei der vorhandenen Wölbung, darunter ist bereits die neue Elektrik verlegt. Mit einem Spachtel bedeckt Michael Zureck gerade den letzten Flecken Drahtgeflecht an einer Seite mit Mörtel. „Das ist nur die erste Schicht“, erklärt er und demonstriert anhand der Kante des historischen Putzes, in welcher Stärke das Material noch aufgetragen werden muss.

Bis ganz am Ende eine neue Farbschicht den alten und den rekonstruierten Teil des Gewölbes optisch miteinander verschmelzen lässt, gibt es noch einiges zu tun. Unter anderem müssen vorhandene Farbreste voraussichtlich noch entfernt werden, damit beim Streichen eine solide Haftung gewährleistet ist. Vorher jedoch sind noch ganz andere Herausforderungen zu meistern, verrät Frank Göcking: „Der Bühnenbogen muss ebenfalls stabilisiert werden. Dazu werden wir im Laufe der nächsten Woche einen neun Meter langen Stahlträger einziehen. Den müssen wir natürlich erstmal hier reinbringen und dann auch da oben rauf kriegen.“ Schweres Hebefahrzeuge seien im Saalbau zu riskant, deshalb soll das Manöver mit Flaschenzügen gelingen. Der Architekt bleibt gelassen: „Bislang liegen wir im Zeitplan.“