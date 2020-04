Riesen-Ansturm auf die legendäre Erbsensuppe vom Schälk

Claudia und Dirk Müller waren schon fast auf „Erbsensuppen-Entzug“. Zwei Wochen lang mussten die Stübbeker auf ihr samstägliches Leibgericht verzichten. So wie viele andere auch von der Grürmannsheide, aus Letmathe, Oestrich, Dröschede & Co., bei denen der Besuch in der Gaststätte zum Schälk stets „ein gesetzter Termin“ ist. Am Samstagmittag nun bot Bernd Ilsen erstmals die schon legendäre Suppe außer Haus an – und wurde mit seiner Familie förmlich im positiven Sinne überrannt.

„Das war der absolute Wahnsinn, damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet“, war der 53-Jährige, der einst bei Ellebrecht-Wilms das Koch-Handwerk erlernt hatte, am Nachmittag immer noch hellauf begeistert von der Resonanz. Umso mehr bedauerte er, dass nicht wenige mit leeren Töpfen und Tupperdosen wieder nach Hause gehen mussten. „Das tut uns sowas von leid, aber die 150 Liter sind restlos ausverkauft“, sagte der Gastronom. Selbst für seine Mutter Doris, die sich auch schon auf die Suppe gefreut hatte, war kein Teller mehr übrig. „Dafür wird sie aber sehr gerne hören, wie super das angekommen ist.“ Schließlich war es ihr 2003 verstorbener Mann Bernie, der die Tradition mit der Erbsensuppe vor über einem halben Jahrhundert begründet und sie besonders seit der Übernahme des elterlichen Betriebs 1974 weithin bekannt gemacht hatte. Das Besondere an der Suppe, und da sind sich auch die Wartenden in der Schlange einig, ist die Zubereitung in dem großen, alten Topf. „Der stammt noch aus der Nachkriegszeit“, sagt Bernd Ilsen. 75 Liter passen da rein. Am Samstagmorgen reichte der aber ganz und gar nicht. „Wir hatten ja schon Vorbestellungen für 170 Portionen, also 85 Liter.“

Idee von Niclas Pieczkowski und Tim Sondermann

Der Ansturm auf die Erbsensuppe habe bereits am Donnerstagmorgen begonnen, wenige Stunden nachdem sein Neffe Niclas Pieczkowski zusammen mit seinem besten Freund Tim Sondermann die „Erbsensuppe-to-go“-Aktion angeleiert und auf Facebook und per WhatsApp bekannt gemacht hatte. „Die fanden, dass man so eine alteingesessene Gaststätte, die wie alle anderen unter der Corona-Krise leidet, in dieser Zeit nicht alleine lassen darf“, freut sich Ilsen über das Engagement des Handball-Nationalspielers, der als Rückraumspieler bei der SC DHfK Leipzig spielt und von dort aus das Ganze gestartet hatte. Auch die von den beiden initiierte „virtuelle Erbsensuppe“, bei der angelehnt an den „virtuellen Spieltag“ des BVB zugunsten von Dortmunder Kneipen jeder, der nicht zum Suppe-Abholen zum Schälk kommen kann, die Traditionsschänke mit einer 5-Euro-Spende trotzdem unterstützen kann, habe bereits Widerhall gefunden. „Einige haben ihre Überweisung angekündigt“, freut sich Bernd Ilsen und dabei besonders über die entsprechende Nachricht seines ehemaligen LTV-Handball-Kollegen Frank Müller, der heute in Köln lebt.

Auch Niclas‘ Mutter Britta Pie­czkowski reihte sich am Samstagmittag brav in die Schlange ein, die zehn Minuten vor dem Start bereits zwei Dutzend Erbsensuppen-Fans umfasst hätte. Denn die 56-Jährige kennt zwar das Familienrezept, das ihr Bruder Bernd im Jahr 2000 zusammen mit der Gaststätte von den Eltern übernommen hatte. Selber gekocht hat sie es aber noch nie. Dazu fehle ihr einfach dieser spezielle Topf, der für das gewisse Extra der Suppe sorge. Britta Pieczkowski hatte aber – dank Vorbestellung – am Samstag Glück und konnte ihre Töpfe gefüllt wieder mitnehmen.

Schon nach 40 Minuten nur noch auf Vorbestellung

Und auch Claudia und Dirk Müller bekamen nach gut 40 Minuten Wartezeit noch acht Portionen. „Wir nehmen auch noch für Oma und Opa mit. Die frieren sich auch gerne etwas davon ein.“ Für mehr als die Hälfte der rund 40, die um kurz nach zwölf Uhr hinter ihnen mit entsprechendem Abstand noch bis hoch zum Nachbarn warteten, war aber keine Suppe mehr da. „Ab jetzt reicht es leider nur noch für die mit Vorbestellung“, musste Janik Ilsen, der mit seiner Schwester Lea und seiner Mutter Konny den Vater bei der Ausgabe unterstützte, die schlechte Nachricht überbringen.

So ging beispielsweise Hans-Dieter Raschke, der extra aus Hennen für die Suppe zum Schälk gekommen war, ebenso leer aus wie der Letmather Stefan Saß. „Das wird uns nächste Woche aber nicht passieren, da bestellen wir auf jeden Fall vor“, kündigte er an. „Und wir werden vorbereitet sein“, versprach Bernd Ilsen.