Riesenandrang auf den Impfbus in Letmathe

Letmathe. Viel Geduld brauchten die Menschen, die sich am Samstag auf dem Letmather Letnettiplatz impfen lassen wollten.

Der Andrang ist beeindruckend, macht zugleich aber auch sehr nachdenklich: Teilweise bis zur Einmündung Friedensstraße reicht die Schlange entlang der Hagener Straße, das sind rund 350 Meter. Das Ziel der bis zu 500 Menschen, die darin stehen, ist der Impfbus des Märkischen Kreises, der am Samstagvormittag Station am Letmather Letnettiplatz gemacht hat. Am Ende der Schlange wachsen gegen 11 Uhr Zweifel bei den Wartenden, ob sie es überhaupt noch schaffen in der zur Verfügung stehenden Zeit, oder ob der Impfstoff bei diesem Andrang überhaupt reichen wird. Auskünfte des Märkisches Kreises gibt es vor Ort nicht, den Mitarbeitern ist ein Maulkorb verpasst worden.

Von 11 bis etwa 11.30 Uhr reduziert sich die Schlange in den Bereich der Märkischen Bank, das dürften rund 100 Meter sein. Angesichts des Impftempos im Bus ist aber eher davon auszugehen, das die Reduzierung der Schlange eher dem Umstand geschuldet ist, dass viele die tatsächliche oder vermeintliche Aussichtslosigkeit, noch dran zu kommen, bewogen hat, unverrichteter Dinge wieder abzuziehen. Es macht auch das Gerücht die Runde, das Mitarbeiter des Kreises begonnen hätten, Menschen im hinteren Bereich der Schlange wieder wegzuschicken.

Ein Beispiel zeigt, wie lange die Menschen auf ihre Impfe warten müssen. Wir sprechen gegen 11.30 Uhr einen Impfwilligen an, der nur noch wenige Meter bis zum Einstieg des Impfbusses vor sich hat. Und der hat sich bereits um 9 Uhr, also eine Stunde, bevor der Bus öffnete, angestellt. Die Wartezeit hat in diesem Fall also mindestens zweieinhalb Stunden betragen. Da kann man sich ungefähr ausrechnen, wie die Wartezeit bei denen ausgefallen ist, die sich später angestellt haben. Vor diesem Hintergrund ist es beeindruckend, mit welch stoischer Ruhe und wie diszipliniert die Impfwilligen anstehen.

Unter den Wartenden sind sehr viele Menschen, die sich eine Drittimpfung (Booster) abholen wollen, aber auch welche, die sich aufgrund der Pandemieentwicklung in den letzten Tagen nunmehr doch entschieden haben, sich impfen zu lassen.

Der Verlauf der Impfaktion hat eines deutlich gemacht: Mit einem Impfbus, und auch mit einem zweiten Bus, lässt sich der hohe Andrang an Impfwilligen im Märkischen Kreis nicht stemmen. Dieser Überzeugung ist man nunmehr offenbar auch bei der Kreisverwaltung. Ein Anruf beim Landrat. Marco Voge berichtet, dass es Fortschritte bei den Bemühungen gebe, auch wieder zusätzliche stationäre Angebote zu etablieren. Der Landrat nennt die Standorte Lüdenscheid und Iserlohn. Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe, den wir in Sümmern angetroffen haben, bestätigt das. Und sagt, dass bereits kommende Woche Fakten geschaffen würden. Es gebe zwei „private Initiativen“ in Iserlohn, die beide ein stationäres Impfangebot schaffen wollten. Michael Joithe wollte selber am frühen Samstagnachmittag an der Besichtung eines Ladenlokals teilnehmen, welches als ein Standort in Frage kommt. Joithe sagte weiterhin, dass Stadt Iserlohn und Märkischer Kreis diese Initiativen unterstützen würden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe