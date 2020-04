Röttgers Ketten: Produktion läuft trotz Corona gut

Wer heute zum Einkaufen in den Supermarkt fährt, bekommt es am Einkaufswagen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Produkt aus heimischer Fabrikation zu tun. Das kleine Stück Kette, das die Wagen vor Diebstahl schützt und per Münze gelöst wird, kommt fast immer aus dem Werk von Röttgers Ketten an der Untergrüner Straße. Auch wenn es nur ein kurzes Stück ist – angesichts der Vielzahl an Einkaufswagen ist das ein durchaus erwähnenswertes Produkt für das Unternehmen, das im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Das Coronavirus bestimmt nicht nur beim Einkaufen die Gedanken der Menschen, es hat selbstverständlich auch Auswirkungen an den Arbeitsplätzen, damit auch auf die Produktion in dem Grüner Traditionsunternehmen – doch anders als gedacht. Die Geschäfte laufen weiter gut, Kurzarbeit ist zumindest im Moment nicht in Sicht.

Max Röttgers (32) und sein Vater Peter Röttgers (63) sind die geschäftsführenden Gesellschafter des Kettenwerks. „Wir haben uns in den letzten Jahren immer mehr abgehoben mit Edelstahlketten“, erzählt Max Röttgers. Mit ihren Produkten sind die Grüner in einer Nische unterwegs, die offenbar vor einem Einbruch in der Krise schützt. Mit der Automobilindustrie haben sie nichts zu tun, ihre Ketten werden in der Lebensmittelproduktion gebraucht für komplexe Maschinen, in der Landwirtschaft zum Beispiel an Mähwerken von Traktoren oder für den Transport von Futter und Mist in den Ställen, aber auch bei der Schlachtung von Geflügel, um nur Beispiele zu nennen. „Wir haben dadurch, dass manche Kunden von uns zwei oder drei Wochen komplett geschlossen haben, weniger Absatz“, sagt Max Röttgers. Das werde aber teilweise dadurch ausgeglichen, dass Importeure mangels Ware den Markt nicht hätten bedienen können.

Auszubildende desinfizieren Türgriffe und Stempeluhr

Nur ein kleiner Teil des gut gefüllten Materiallagers bei Röttgers in der Grüne: Früher oder später werden diese Drähte zu Ketten verarbeitet. Foto: Michael May / IKZ

93 Mitarbeiter, davon acht Azubis und zehn Teilzeitbeschäftigte, zählt das Unternehmen aktuell und ist damit in den letzten Jahren ein ganzes Stück gewachsen. 53 Leute waren es noch 2010, erinnert sich Peter Röttgers. Desinfektionsmittel hängen jetzt an verschiedenen Stellen im Betrieb, die einzelnen Abteilungen fangen nun um Viertelstunden zeitversetzt an, um Abstände zwischen den Mitarbeitern einhalten zu können, auch in den Umkleideräumen. „Homeoffice ist im produzierenden Unternehmen auch schwierig“, sagt Peter Röttgers augenzwinkernd. In der Produktion mit den Maschinen und dem Lager sind die Abstände weit größer als nötig. Mitarbeiter – meist die Azubis – desinfizieren täglich Türklinken, Armaturen, Kaffeeautomat und die Stempeluhr. Das Unternehmen hatte es vor Wochen noch rechtzeitig geschafft, ausreichend Desinfektionsmittel zu besorgen. Dreischichtig läuft der Betrieb von Montag bis Freitag. „Das Problem ist, dass uns Mitarbeiter deutlich mehr ausfallen“, beschreibt Max Röttgers das aktuell zentrale Hemmnis des Familienunternehmens, das ihn bei der Schichtplanung immer wieder beschäftigt, zumal es wegen Kinderbetreuung auch Änderungswünsche und -notwendigkeiten gibt. „Da hat man gut zu tun und kann die Aufträge nicht abarbeiten . . .“

In Corona-Zeiten bekommt Husten mehr Aufmerksamkeit

Es ist wohl vielfach Unsicherheit im Umgang mit der Gefahr durch das unsichtbare Virus, die bei den Mitarbeitern herrscht und mit den Notwendigkeiten der Produktion im Widerspruch steht, die eben nicht ins Homeoffice verlagert werden kann. Ganz am Anfang sei die Frage aufgekommen, ob die Mitarbeiter denn nun wegen Corona freigestellt würden. „Das kann man nicht sachlich diskutieren“, sagt Max Röttgers, denn Arbeit sei ja da. „Da wird auch gefragt: Ich habe Husten, soll ich Zuhause bleiben? – Das waren früher nie Themen, jetzt sind das Probleme.“ Max Röttgers will das nicht als Vorwurf verstanden wissen, es sind halt die praktischen Fragen in Corona-Zeiten. Eine andere, die dem Junior-Chef gestellt wurde: „Meine Tochter hat Fieber. Soll ich jetzt arbeiten kommen?“ – „Alles, was man da sagt, kann nur falsch sein“, sagt Max Röttgers, selbst Vater von zwei Kindern. Und im Moment würden Krankschreibungen beim Arzt oft für 14 Tage ausgestellt, lautet seine Beobachtung aus der Praxis seiner Kettenfabrik. Statt der üblichen fünf Prozent liege der Krankenstand bei 18 Prozent – zum Glück ohne Corona-Infizierte.

Auf die Coronakrise hat Max Röttgers übrigens reagiert, in dem er sämtliches für seine Produktion geeignetes und verfügbares Material – hauptsächlich Edelstahldrähte aus Italien, Spanien und Indien ebenso wie Stahldrähte aus Deutschland – aufgekauft hat. Statt der üblichen 200 Tonnen liegen nun 1000 Tonnen Material auf Lager, was angesichts der Jahresproduktion von 2300 Tonnen beachtlich ist. Nun gibt es vier statt bisher ein internes Drahtlager im Betrieb an der Untergrüner Straße, plus drei deutlich aufgestockte Außenlager. Manch ein Mitarbeiter habe darüber den Kopf geschüttelt. Doch weil etliche Stahlwerke ihre Produktion heruntergefahren haben, dürfte sich dieser Schritt wohl auszahlen.

Die Produktion läuft weiter, neue Projekte müssen pausieren. Die Einführung eines Warenwirtschaftssystems wird ebenso verschoben wie eigene Kundentermine an Testanlagen für neue Aufträge, berichten die beiden Chefs, weil die nötigen Besprechungen nicht stattfinden können. Neue Maschinen warten auf die Inbetriebnahme. Und auch bei der Besetzung neuer Stellen – Röttgers sucht gerade Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker für Betriebstechnik und Maschineneinrichter – tut sich in der Coronakrise gerade nichts.

Seniorchef Peter Röttgers, seit 1988 im Betrieb, seit 2000 Geschäftsführer, kann sich noch gut an die Finanzkrise 2009 erinnern. Damals gab es Probleme mit Banken und jede Menge unangenehme Gespräche. Da sei für seinen Betrieb die Coronakrise, Stand heute, das geringere Übel.