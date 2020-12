Rotarier pflanzen Tulpen für das Letmather Hospiz

Letmathe. Heimische Service-Clubs ziehen bei Gestaltung des Hospiz-Gartens an einem Strang. Die Tulpenzwiebeln finanzieren Impfungen.

Ärmel hochkrempeln, Handschuhe anziehen und losging es am Samstagvormittag im Garten des Letmather Hospiz Mutter Teresa. Vertreter der heimischen Service-Clubs pflanzten 500 Tulpenzwiebeln und taten gleich in doppelter Hinsicht mit der gemeinsamen Aktion Gutes. Bereits seit seiner Eröffnung sind die heimischen Service-Clubs dem Letmather Hospiz eng verbunden. Insbesondere der Garten stand dabei in den vergangenen fünf Jahren immer wieder im Mittelpunkt verschiedenster Bemühungen und Aktionen. So waren es etwa die Service-Clubs, die mit Geldspenden und Arbeitseinsätzen in den Garten investierten und ihn letztendlich somit ermöglichten und gestalteten.

Blühende Tulpensollen glücklich machen

Alle heimischen Service-Clubs engagieren sich nach wie vor mit Freude und vielfältigen Einsatz für das Hospiz. Auf das Club-übergreifende Projekt sind die beteiligten Service-Clubs Hemendis Iserlohn, Inner Wheel Iserlohn, Lions Iserlohn-Letmathe, Lions Iserlohn, Lions Hemer, Rotary Iserlohn, Rotary Iserlohn-Waldstadt, Rotary Hohenlimburg-Letmathe sowie Zonta Iserlohn stolz, denn es sucht in der Umgebung noch seinesgleichen. Und dabei wurden sprichwörtlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits freuen sich nun alle auf das anstehende Blütenmeer der Tulpen, das im Frühjahr den Hospiz-Garten farbenfroh erscheinen lässt. „Wir wollen die Menschen mit den blühenden Tulpen nächstes Jahr glücklich machen“, so Dirk Jedan, der die Aktion mitorganisierte. Aber auch eine weitere wichtige Initiative erfährt durch die Tulpenpflanzaktion Unterstützung.

Rotarier sammeln mit Zwiebeln Geld für Impfungen

Der Rotary Club sammelt seit Jahrzehnten Geld für die weltweite Bekämpfung von Kinderlähmung. In diesem Jahr haben beide Iserlohner Clubs über 5000 Tulpenzwiebeln gekauft, um weitere Polioimpfungen zu finanzieren. Nachdem die Rotary-Clubs Iserlohn und Iserlohn-Waldstadt bereits Tulpenzwiebeln am Seilersee pflanzte, wurden nun weitere 500 im Hospiz-Garten in die Erde gebracht. Und alle Beteiligten hoffen darauf, dass die Blumenzwiebeln bestmöglich wachsen und gedeihen.