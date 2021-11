Saalbau Letmathe – Briefmarken- und Münzbörse kehrt zurück

Letmathe. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie findet am Sonntag wieder die Börse für Philatelie- und Numismatik-Fans statt.

Der Briefmarkensammler-Verein Iserlohn lädt am Sonntag, 14. November, von 9 bis 15 Uhr in den städtischen Saalbau Letmathe zur Briefmarkenbörse ein. Die Veranstaltung mit Großtauschtag steht unter dem Motto „Spaß am Sammeln – Freude an der Philatelie und Numismatik“, der Eintritt ist frei.

Nach der coronabedingten Zwangspause könnten es viele in der Szene kaum erwarten sich wieder auf einer Börse zu treffen, sagen die Veranstalter, laut deren Angaben sich Händler und Sammler aus ganz Deutschland angekündigt haben. Das verspreche ein reichhaltiges Angebot an Briefmarken und Münzen, aber auch Ansichtskarten und Belegen. Wer seine Sammlung verkaufen oder begutachten lassen wolle, könne sich vor Ort von der Firma Felzmann aus Düsseldorf, ein namhaftes Auktionshaus für Briefmarken und Münzen, beraten lassen oder die Sammlung gleich zur nächsten Auktion einliefern.

Ein besonderes Angebot hat einer der anwesenden Numismatiker parat: Jugendliche bis 16 Jahren erhalten eine Münze nach Wahl geschenkt. Mitgebrachte Münzen werden von ihm zudem kostenlos begutachtet.

Bei einer Ausstellung zeigen Vereinsmitglieder ihre Exponate von der Schau- bis zur hochdekorierten Ausstellungssammlung – dabei ist auch Heimat- und Postgeschichtliches aus der Region zu sehen.

Um den größtmöglichen Schutz aller Teilnehmer und Besucher sicherzustellen, gilt die 3G-Regel, deren Einhaltung beim Einlass kontrolliert wird. Außerhalb von Sitz- und Stehplätzen gilt im Saalbau Maskenpflicht.

