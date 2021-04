Saalbau: Liquidität ist gefährdet – aber nicht wegen Corona

Letmathe. Finanzausschuss berät über einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 120.000 Euro an den Saalbauverein Letmathe. Wie wichtig der für den Saalbau ist

Die wirtschaftliche Lage des Saalbauvereins Letmathe scheint brenzlig zu sein, die Liquidität gefährdet. Es macht den Anschein, als sei mit dem Saalbauverein ein weiterer Anbieter aus dem Veranstaltungsbereich der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Doch dem ist offenbar nicht so. Viel mehr hängt die finanzielle Schieflage wohl mit der sich seit Jahren hinziehenden Umbauphase des Saalbaus zusammen. Die Einnahmen aus Vermietungen sind in den vergangenen drei Jahren drastisch zurückgegangen. So sehr, dass der Städtische Saalbau Letmathe e.V. jetzt in einem Schreiben vom 9. April einen einmaligen Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten in Höhe von 120.000 Euro beantragt hat. Die Höhe des Zuschusses steht unter dem Vorbehalt der in 2021 tatsächlich erwirtschafteten Erlöse. Das geht aus einer Drucksache des Finanzausschusses hervor, der heute Abend darüber beraten wird.

Lange Zeit keine Vermietungen möglich

„Um die Attraktivität des Saalbaus als zurzeit einzige größere Veranstaltungsräumlichkeit in Iserlohn zu steigern, wird der Saalbau in drei Bauabschnitten seit 2018 fortlaufend bis heute modernisiert. Die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten werden voraussichtlich erst im kommenden Jahr abgeschlossen“, heißt es in der Drucksache. Die Folge: Aufgrund der Baumaßnahmen habe der Saalbau über längere Zeit nicht für Vermietungen zur Verfügung gestanden.

Diese Tatsache habe zu enormen Umsatzeinbußen beim Saalbauverein geführt. So sei die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts für die Monate Juni bis August 2019 geplant gewesen. Erst im Mai 2019 habe dann festgestanden, dass der zweite Bauabschnitt um ein Jahr verschoben werden musste. „Die Absage der Bauphase war jedoch zu kurzfristig, um noch in einem üblichen Umfang Veranstaltungen oder Vermietungen für diesen Zeitraum akquirieren zu können“, heißt es in der Beratungsdrucksache. Natürlich konnte der Saalbau auch nicht genutzt werden, als der zweite Bauabschnitt dann tatsächlich zwischen März und September 2020 in Angriff genommen wurde.

Pandemiebedingter Effekt kann vernachlässigt werden

„Diese Ausfallzeiten spiegeln sich auch in den erwirtschafteten Erlösen wider. Während in 2018 noch Einnahmen aus Vermietungen in Höhe von rund 56.300 Euro brutto erwirtschaftet werden konnten, brachen die Erlöse um rund 20.400 Euro brutto in 2019 und um rund 49.300 Euro brutto in 2020 ein.“ Die Effekte der Corona-Pandemie können dabei sogar nahezu vernachlässigt werden, da der Saalbau aufgrund der fast siebenmonatigen Bauphase im Jahr 2020 sowieso nicht nutzbar war und so die pandemiebedingten Auswirkungen nicht direkt spürbar waren.

„Der Städtische Saalbau Letmathe e.V. hat durch diese Entwicklung bereits seine Rücklagen in Höhe von rund 114.000 Euro vollständig aufgezehrt.“ Außerdem sei davon auszugehen, dass auch in diesem Jahr sowohl pandemiebedingt als auch infolge der anhaltenden Baumaßnahmen weitere Rückgänge bei den Einnahmeerlösen durch die Vermietung zu verzeichnen sein werden, wodurch die Liquidität des Vereins gefährdet sei.

Um diese jedoch aufrecht erhalten zu können, hofft der Saalbauverein, dessen Aufgabe es laut Satzung ist, das Kultur- und Gemeinschaftsleben, die Erwachsenenbildung sowie die Heimatpflege und Heimatkunde zu fördern und zu erhalten, nun auf die Gewährung des Zuschusses durch den Finanzausschuss.