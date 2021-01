Saalbau und „LenneSchiene“ Thema im Hauptausschuss

Letmathe/Iserlohn. Heute beginnt um 17 Uhr die Sitzung des Haupt- und Personalausschusses, der an Stelle des derzeit nicht tagenden Rates wichtige politische Entscheidungen trifft. Der Ausschuss tagt nicht im Städtischen Saalbau, sondern in der Aula der Gesamtschule Seilersee – anderenfalls hätte das Gremium eines der Letmather Themen von der Tagesordnung direkt vor Augen. Noch ist nämlich offen, wie es mit der möglichen Umbenennung des großen Saals weitergeht. Nachdem die CDU-Fraktion ihren Antrag auf Umbenennung in „Kaisersaal“ zurückgezogen hat, sind neue Ideen gefragt. Die Grünen-Fraktion hatte die Letmather Lokalgeschichte als Inspirationsquelle angeregt und eine verdiente Bürgerin als besonderen Wunsch für die Namensgebung formuliert.

Zudem wird heute über die Fortführung der interkommunalen Zusammenarbeit bei der „LenneSchiene“ abgestimmt. Die Verwaltung soll beauftragt werden, das Gesamtprojekt und die kommunalen Teilprojekte weiter auszuarbeiten – Ziel ist es, sich für weitere Fördermittel der „Regionale“ zu qualifizieren. Unter anderem geht es um den Ausbau des Radwegenetzes „Lenneroute“. Der Ausschuss wird ferner über das geplante Regenrückhaltebecken in Dröschede informiert.