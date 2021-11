Samstag kommt der Impfbus wieder nach Letmathe

Der Impfbus des Märkischen Kreises soll in Zukunft häufiger unterwegs sein. Am 20. November kommt er wieder zum Letnetti-Platz in Letmathe.

Letmathe. Der Märkische Kreis beginnt beim Ausbau der Impf-Angebote bei dem bewährten Bus-Konzept und kündigt die nächsten Termine an.

Der Impfbus des Märkischen Kreises erhöht seine Frequenz und macht am Samstag, 20. November, von 10 bis 13 Uhr wieder am Letnetti-Platz Halt. Hintergrund ist die gestiegene Nachfrage durch die empfohlene Auffrischungsimpfung und die Aufforderung des Landes NRW an die Kreise und kreisfreien Städte, das Angebot auszubauen.

Der „Booster“ darf frühestens sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgen, betont der Märkische Kreis – und bittet um Verständnis, dass Personen, bei denen die Zweitimpfung weniger als sechs Monate zurückliegt, am Impfbus abgewiesen werden müssen. Dabei beruft sich die Kreisverwaltung auf einen entsprechenden Erlass der Landesregierung. Impfwillige werden gebeten, die Unterlagen der Erst- und Zweitimpfung mitzubringen. Auch weiterhin seien nicht nur Auffrischungen, sondern auch Erst- und Zweitimpfungen im Impfbus möglich und gewünscht, so die Verwaltung.

Der Impfbus macht in den nächsten Tagen auch Halt am Rathausplatz in Menden (Dienstag, 16. November, 9-12 Uhr), an der Bahnhofstraße in Schalksmühle (Mittwoch, 17. November, 14-17 Uhr) und auf dem Parkplatz Küstersort in Altena (Donnerstag, 18. November, 9-12 Uhr). Insgesamt sind im MK bereits 9038 Impfungen „mobil“ verabreicht worden.

