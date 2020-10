Sankt Martin – Wie Letmather Kitas mit Corona umgehen

Jeden Tag wird es früher dunkel. Für viele ist die Zeit der Vorfreude auf das Martinsfest am 11. November angebrochen. Laternenumzüge, Lieder, Stutenkerle und heißer Kakao vertreiben um diesen Tag herum normalerweise die herbstliche Tristesse. Die Kurve der Neuinfektionen mit Covid-19 steigt derzeit jedoch ebenso steil an wie die Temperaturkurve abfällt, und der Inzidenzwert steuert auf die kritischen 50 zu. In den heimischen Kindergärten hat das große Kopfzerbrechen begonnen. Was wird in diesem Jahr aus Sankt Martin? Wir haben nachgefragt.

„Arche Noah“, Letmathe

Im evangelischen Familienzentrum „Arche Noah“ werden die Erzieherinnen mit den Kindern eine Martinsandacht in der nahe gelegenen Friedenskirche abhalten. „Ich finde es wichtig, dass die Kinder das trotzdem haben“, betont die Leiterin Heike Simon. Die wie immer selbst gebastelten Laternen kommen dabei zum Einsatz. Das Ganze soll am Vormittag stattfinden, in der Kirche ist es dann mit ausgeschalteter Beleuchtung immerhin ein wenig schummrig, so die Hoffnung.

Die Familien, die daran aus Gründen der Hygiene nicht teilnehmen können, dürfen stattdessen dabei anpacken, das Außengelände der Kita in einen Lichtergarten zu verwandeln. „Wir wollen das ausprobieren, auch wenn wir den Lichtgarten in Hemer wohl nicht werden toppen können“, merkt Heike Simon an und lacht. Im Detail sei noch nicht alles geplant, in jedem Fall soll es aber eine „Lichtergeschichte“ geben, die dem Anlass gemäß die Tugenden des Heiligen Martin thematisiert: Freigiebigkeit, Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit.

St. Josef, Stübbeken

Zum Martinsfest bleibt man im katholischen Kindergarten St. Josef im Stübbeken dieses Jahr unter sich. Über das Alternativprogramm zum großen Laternenumzug haben die Kleinen und die Großen zusammen entschieden. „Wir haben auf der Kinderkonferenz gefragt, und die Kinder hatten tolle Ideen“, erklärt die Leiterin Stefanie Buschkämper. Diese Versammlung finde regelmäßig statt, um Mitbestimmung zu verwirklichen, gegebenenfalls auch um bei Konflikten zwischen Kindern zu vermitteln. Das Ergebnis der Sankt-Martin-Krisensitzung: „Wir treffen uns im Kindergarten, aber erst, wenn es dunkel ist – das war denen ganz wichtig. Dann wollen wir Lieder singen, das Martinsstück spielen und einen Tanz machen. Zum Abendbrot gibt es mal keine Brezeln, sondern Pizza“, sagt Stefanie Buschkämper.

Sobald die zuständige Kollegin aus dem Urlaub zurück sei, soll die Detailplanung ausgearbeitet werden, zum Beispiel, ob die älteren Kinder die Geschichte vorspielen oder diese mit Requisiten vorgetragen wird. Eine Einbindung der Familien ist nicht vorgesehen. „Wenn die Situation noch länger so bleiben sollte wie sie ist, müssen wir uns Gedanken machen, wie das funktionieren könnte“, sagt die Leiterin.

Kindergarten Lössel

Im städtischen Kindergarten in Lössel ist ein „gemütliches Beisammensein“ geplant, kündigt die Leiterin Christa Schloten an. Das traditionell von den Dorfvereinen organisierte Martinsfest sei leider abgesagt worden, und wegen klarer diesbezüglicher Vorgaben könnten die Eltern nicht mit eingeladen werden. Wie immer werden jedoch im Vorfeld Laternen mit den Kindern gebastelt, die Martinsgeschichte wird erzählt, und es gibt Stutenkerle.

„Regenbogen“, Oestrich

In der von einer Elterninitiative getragenen Betreuungseinrichtung „Regenbogen“ in Oestrich soll es einen kleinen Umzug durchs Dorf geben, sagt Leiterin Christina Fassmann. „Wir dürfen ja mit den Kindern nach draußen, und ich finde diese Tradition sehr wichtig.“ Die Regenbogenkinder seien es ohnehin gewohnt, wegen des knapp bemessenen Außenbereichs in der näheren Umgebung viel auf Spielplätzen und in der Natur unterwegs zu sein: „Wir laufen nicht an der Hauptverkehrsstraße, so ist das überhaupt kein Problem.“

Am Nachmittag treffen sich die Kinder zunächst für eine „gruppeninterne“ Feier mit Brezeln, Punsch, Liedern und der Martinsgeschichte, die Laternen werden bereits fleißig konstruiert. Bei der Gestaltung haben die Kleinen ein Wörtchen mitzureden, Marienkäfer und Frösche gebe es zum Beispiel. „Es ist schade, dass die Eltern außen vor bleiben, das ist dem Hygienekonzept geschuldet. Es wird alles anders dieses Jahr, aber trotzdem schön, glaube ich“, zeigt Christina Fassmann Optimismus.

David-Kindergarten, Oestrich

Im evangelischen Familienzentrum David-Kindergarten in Oestrich wird zu Sankt Martin normalerweise ein großes Lichterfest ausgerichtet, erklärt die Leiterin Claudia Schmitz-Andresen. „Normalerweise kommen zuerst die Kinder und später die Eltern dazu, dann gibt es Würstchen und Getränke für die ganze Familie“, skizziert sie den zur Tradition gewordenen Ablauf. In diesem Jahr planen die Eltern nicht wie sonst ihren Teil des Programms, denn die Kleinen bleiben unter sich. „Es soll trotzdem ein besonderer Tag für die Kinder werden“, betont die Leiterin.

Das Außengelände wird wie gewohnt in ein Lichtermeer getaucht, und im Laufe des Nachmittags wird ein Raum in der Kita zum Schwarzlichttheater umfunktioniert. „Das Stück steht noch nicht fest, es soll aber in jedem Fall Gelegenheit bieten, Lichter in die Geschichte einzubauen. ,Sterntaler’ und den ,Regenbogenfisch’ hatten wir zum Beispiel schon“, erklärt Schmitz-Andresen weiter. Das Vorgehen sei gemeinsam mit dem Elternrat und dem Team abgestimmt worden: „Wir hatten überlegt, ob wir draußen etwas machen, mit Blick auf die aktuelle Entwicklung haben wir darauf aber verzichtet.“

„Wilde Wutz“, Letmathe

Auch in der freien Kindertagesstätte „Wilde Wutz“ ist Verzicht auf das gewohnte Programm angesagt. „Eigentlich wären wir in den Gottesdienst gegangen und hätten dann Kartoffelfest gefeiert, mit Eltern, Großeltern und Geschwisterkindern. Das klappt leider nicht, darüber sind wir schon etwas traurig“, berichtet die Erzieherin Laura Jursza. Stattdessen soll eine Andacht in den Gruppen gefeiert werden, zum „Laternelaufen“ und Lieder singen wird das große Außengelände genutzt. Die selbst gemachten Leuchten könnten die Kinder mit nach Hause nehmen und dann zumindest mit der eigenen Familie um die Häuser gehen, ergänzt die Erzieherin. In der aktuellen Situation müsse man leider auf kurzfristige Planänderungen gefasst bleiben: „In drei Wochen kann es schon wieder anders aussehen als jetzt.“

Entscheidung steht aus

Noch haben nicht alle Kitas Pläne geschmiedet. Im Kindergarten Purzelbaum in Dröschede zum Beispiel stehe die Frage auf der Tagesordnung für die nächste Dienstbesprechung, erklärt die stellvertretende Leiterin Annette Hoffmann. In der städtischen Kindertagesstätte Im Markenfeld steht ebenfalls noch nichts fest, sagt die stellvertretende Leiterin Claudia Brinkschulte-Waligora: „Im Augenblick ist alles abgesagt, nächste Woche ist Elternratssitzung. Wenn die Zahlen weiter so steigen, wird das eher nichts.“ Laternen sollen in jedem Fall gebastelt werden, und Umzüge seien vielleicht in Kleingruppen denkbar. Die Eltern einzubinden sei in Anbetracht der nach Hygienevorgaben maximalen Gruppengrößen ausgeschlossen: „Das wird bei den Weihnachtsfeiern dasselbe.“