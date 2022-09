Schlagerclub Dröschede: Rauschende Party zum 20-Jährigen

Letmathe. Der Schlagerclub Dröschede besteht seit 20 Jahren. Gefeiert wurde das Jubiläum, wie es sich gehört – mit einer rauschenden Schlagerparty.

Die Beatles haben den perfekten Ohrwurm für den Schlagerclub Dröschede. Auf dem weltberühmten „Sgt. Pepper-Album“ beginnt das erste Lied mit der Textzeile: „It was twenty years ago today“ – und das passt haargenau auf das Jubiläum, das die Musikfreunde am Samstag in „Michaels Tanztreff“ gefeiert haben.

20 Jahre Schlagerclub: Das heißt zwei Dekaden voller guter Laune, Frohsinn, Spaß an der Verkleidung, Lampenfieber und vor allem sich immer neu erfinden, um den Fans stets Überraschendes bieten zu können. Den ersten Auftritt hatte der Schlagerclub im September 2002 beim Erntedankfest im Saal von Haus Potthoff, erinnert sich Schatzmeister Kai-Uwe Herget, der im Gespräch mit der Heimatzeitung die Geschichte des Schlagerclubs noch einmal Revue passieren lässt.

„Anton aus Tirol“ bringt Saal zum Kochen

Ins Leben gerufen wurde der Club von Helmut Niedergriese und Hannelore Fleischer, die sechs weitere Schlagerfreunde gewinnen konnten, um das Publikum auf dem Erntedankfest zu unterhalten. Kai-Uwe Herget schlüpfte damals in die Rolle von DJ Ötzi und brachte mit „Anton aus Tirol“ den Potthoffschen Saal zum Kochen. „Das war die erste Nummer des Abends und damit auch des Schlagerclubs“, so Herget.

Im weiteren Verlauf des Abends standen damals Hannelore Fleischer als Hildegard Knef oder Herget mit seiner Tochter Nadine als Roy Black und Anita auf der Bühne – und diese Darsteller eröffneten auch das Showprogramm auf der großen Jubiläumsfeier. Das Publikum war restlos begeistert und feierte frenetisch die Akteure, die nach ein paar Monaten beim Frühlingsfest 2003 erneut die Bühne erklommen. Spätestens da stand dann fest: „Wir machen weiter“.

Von Beginn an war das Publikum außer Rand und Band. Es wurde gelacht, geschunkelt und jeder Evergreen lauthals mitgesungen. Foto: Hartmut Becker / IKZ

Es gab zwei Auftritte pro Jahr: Das Frühlingsfest und die große Weihnachtsrevue. Der Schlagerclub trat grundsätzlich bei Potthoff oder in der Mehrzweckhalle auf, die letzten vier Jahre vor der Schließung von Haus Potthoff auch regelmäßig im Saal an der Kampstraße.

Seit sechs Jahren ist der Schlagerclub Dröschede ein eingetragener Verein, den Vorstand bilden Bettina Kenkel (Vorsitzende), Kai-Uwe Herget (Schatzmeister) und Nadine Herget (Schriftführerin).

Coronakrise eine finanzielle Herausforderung

Die Corona-Pandemie brachte den Dröscheder Schlagerclub in arge Bedrängnis. Er stand 2021 kurz vor der Pleite, die nur durch private Mittel abgewendet werden konnte, denn die Vereinskasse war leer. Die monatlichen Belastungen liefen ja weiter, dazu zählte die Miete an die Stadt Iserlohn für die Nutzung des VHS-Pavillions an der Rauhen Hardt als Proberaum.

Erst im November 2021 war es für die Schlagerfreunde wieder möglich aufzutreten. Im „Esszimmer“ in der Marktpassage wurde der ausgefallene Auftritt von 2020 nachgeholt. Das spülte wieder Geld in die Vereinskasse und so kann der Schlagerclub wieder positiv in die Zukunft schauen. Seine jährlichen Auftritte wird der Schlagerclub künftig in „Michaels Tanztreff“, In der Bredde 18, in Iserlohn veranstalten. „Wir sind von dem Ambiente restlos begeistert“, so Kai-Uwe Herget. Für dieses Jahr ist noch eine Weihnachtsrevue geplant und für 2023 steht ein Frühlingsfest im Terminkalender.

Kai-Uwe Herget als DJ Ötzi stilecht mit Lederhose und Strickmütze. Foto: Hartmut Becker / IKZ

Derzeit umfasst das Ensemble 18 Mitglieder, die unter anderem auch als Udo Lindenberg oder „Winnetou und Winnetouch“ (Bully Herbig) auftreten. Von den damaligen Gründungsmitgliedern sind noch Hannelore Fleischer, Kai-Uwe Herget, Nadine Herget und Erika Ruthmann aktiv.

Wer jetzt gerne beim Schlagerclub Dröschede mitmachen möchte, Spaß an Musik und Verkleidung hat, kann sich gerne an Kai-Uwe Herget, 02374/974115, oder an Bettina Kenkel, 02372/3581 (Mail: bettina.kenkel@web.de), wenden. Der Club freut sich über Neuzugänge.

120 Gäste feierten bis in den frühen Morgen

Am Samstag feierten rund 120 Gäste bis in den frühen Sonntagmorgen mit dem Club das Jubiläum, es war überwiegend ein Stammpublikum, aber auch zahlreiche junge Leute fanden den Weg nach Iserlohn. Durch den Abend führte Gerd Westeden.

Und was war der Höhepunkt in den letzten 20 Jahren für den Schlagerclub? Der fast zweistündige Auftritt in Grohe-Forum 2010 zur Eröffnung der Landesgartenschau in Hemer. „Das war ein Ereignis, von dem wir noch lange zehren werden“, so Herget. Bleibt dem Schlagerclub Dröschede zu wünschen, dass sich solch ein Auftritt noch einmal wiederholt.

