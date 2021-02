Schlitten aus eisigem Teich im Volksgarten Letmathe geborgen

Nur mit Sicherungsleine – ein Retter wagt sich in den vereisten Volksgartenteich, in dem ein Schlitten verunglückt ist – zum Glück ohne Fahrer, wie am Ende bestätigt werden konnte.

Letmathe. Die Feuerwehr Iserlohn brauchte einen selten genutzten Teil ihrer Ausrüstung im Volksgarten: Den Eisrettungsanzug.

Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz ist die Feuerwehr am Donnerstagabend in den Volksgarten ausgerückt. Dort galt es, einen Schlitten zu bergen, der Kindern beim Spielen in der verschneiten Parkanlage die Böschung hinab in den teilweise zugefrorenen Teich gerutscht war. Eine gefährliche Situation: Die Versuchung, für eine Bergung in Eigenregie die Eisfläche zu betreten, ist in solchen Fällen groß, das Eis auf dem Volksgartenteich aber dünn. Die Kinder verhielten sich offenbar richtig und überließen die „Rettung“ den Profis, die ihrerseits sicherzustellen hatten, dass wirklich kein Kind ins eiskalte Gewässer gefallen war.

Zum Einsatz kam dabei der sogenannte Eisrettungsanzug – dabei handelt es sich um einen speziellen Thermoanzug, erklärt ein Feuerwehrsprecher: „Der ist vergleichbar mit einem Taucheranzug, liegt aber nicht so eng an. Da steigt man mit der normalen Dienstkleidung hinein und ist dann gut geschützt.“ Stiefel und Handschuhe sind angeschweißt, die Außenseite ist wasserdicht beschichtet und eine Isolationsschicht bewahrt die Körperwärme im Inneren.

Anders als die Ausrüstung fürs Tauchen in kalten Gewässern sind die Anzüge nicht beheizt, sollen für die Dauer eines typischen Einsatzes aber hinreichend isolieren. Integriert ist außerdem eine Art Schwimmweste, so dass der Eisrettungsanzug im Bedarfsfall genügend Auftrieb im Wasser verleiht. „Schon auf der Anfahrt macht sich eine Kraft in dem Anzug bereit, der zur Ausstattung unserer Rüstwagen gehört“, erklärt der Feuerwehrsprecher den Ablauf solcher Szenarien.

Auf dünnes Eis begeben sichRetter nur mit Sicherungsleine

Andere Kollegen würden dann vor Ort Position am Ufer beziehen, versuchen Blickkontakt mit dem Verunglückten aufzunehmen und die Sicherung des Teams gewährleisten, das sich aufs Eis wagt. Wie auf dem Einsatzfoto aus dem Volksgarten zu sehen ist, sind Retter dabei angeleint. Die Feuerwehr Iserlohn verfügt außerdem über einen speziellen Schlitten, der je nach Situation auf zugefrorenen Gewässern oder auch an verschneiten Hängen nützlich sein kann – es komme schon mal vor, dass verletzte Wintersportler so durch unwegsames Gelände transportiert werden.

Das genaue Vorgehen auf Gewässern hänge von der Eisstärke ab, erklärt die Feuerwehr: „Wenn die Schicht relativ dick ist, legt sich der Retter in dem Anzug auf den Bauch und nutzt zur Fortbewegung zwei Werkzeuge so ähnlich wie Eispickel.“ Ist das Eis nicht tragfähig und die Einsatzkräfte müssen nicht nur bei geringer Tiefe in Ufernähe waten, kommt das Rettungsboot der Feuerwehr Iserlohn zum Einsatz – zuletzt Ende Dezember bei der Leichenbergung aus dem Seilersee.

Zur Eis- beziehungsweise Wasserrettung werde in Iserlohn keine separate Statistik geführt, im Schnitt habe die Feuerwehr vielleicht einmal im Jahr damit zu tun, so die Schätzung des Sprechers.