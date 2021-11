„Sean Athens & Friends“ rockten das Letmather Eck

Letmathe. Seit 15 Jahren schon steht der Letmather Sean Athens mit seiner Gitarre auf der Bühne. Ob zu Beginn seiner Karriere in Nachwuchsbands, später in anderen Formationen, als Support bekannter Künstler oder auch solo, das Herz des 28-Jährigen schlägt durch und durch für die Musik – und aber auch für seine Heimatstadt. So entstand die Idee, auch mal abseits vom Brückenfest und Co. Musik in die Kneipen seiner Heimatstadt Letmathe zu bringen. Bei Kneipenwirt Frank „Harry“ Paul vom Letmather Eck rannte er mit seiner Idee offene Türen ein.

Gesagt, getan – und so gab es in der Kneipe am Freitagabend Live-Musik mit Sean Athens. Dort, wo er 2010 damals noch mit seiner Band „Next Try“ auftrat, unterhielt Athens nun als Duo mit der energiegeladenen Sängerin Senta Kroll. Das Konzert soll der Auftakt einer neuen musikalischen Reihe mit dem Titel „Sean Athens & Friends“ sein. Monat für Monat möchte sich der Gitarrist einen musikalischen Gast für seine Reihe dazu holen. Mit Senta Kroll, mit der er während der Corona-Zeit im vergangenen Jahr den Soul-Klassiker „Baby I love you“ neu einspielte, bot Sean Athens ein ganz intimes Kneipenkonzert, sozusagen zurück zu den Wurzeln.

Aber auch in der kleinen Ecke der Kneipe brillierte Athens mit seiner Vielseitigkeit und wurde abermals sprichwörtlich zur „Rampensau“. In drei Sets präsentierten die beiden sowohl Coversongs als auch Athens eigene Stücke. Neben der Virtuosität des Letmathers an der Gitarre bestach dabei die charakterstarke Stimme von Senta Kroll, die besonders im Bereich Rock und Soul beeindruckt und auch über viel Bühnenerfahrung im In- und Ausland verfügt.

Premiere macht Lust auf mehr

Das Kneipenkonzert am Freitag lief unter der 2G-Regelung. Es gänzlich ausfallen zu lassen, wäre aus Sicht der Verantwortlichen zu schade gewesen. Die Lust der Musiker, endlich wieder loszulegen, ist groß. Die steigenden Inzidenzzahlen sprechen allerdings dagegen. Für die Veranstaltung im Dezember haben sich Sean Athens und „Harry“ vom Letmather Eck entschieden, die Reihe besser auszusetzen und dann hoffentlich im neuen Jahr so richtig durchzustarten – schließlich machte die Premiere am Freitagabend wahrlich Lust auf mehr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe