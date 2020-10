Seniorin bei Einkauf in Letmather Discounter bestohlen

Letmathe. Einer 88-Jährigen wurde beim Einkauf das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen.

Am Samstag haben Taschendiebe eine 88-jährige Iserlohnerin beim Einkaufen bestohlen.Gegen 12 Uhr hielt sie sich laut Bericht der Polizei in einem Discounter an der Hagener Straße auf. Während des Einkaufs wurde sie von einem Paar angesprochen. Möglicherweise handelte es sich um ein Ablenkungsmanöver. Denn an der Kasse stellte die Seniorin fest, dass die Geldbörse aus ihrer Handtasche verschwunden war. Der Mann ist dünn, etwa 20 Jahre alt, hat kurze, helle Haare und trug eine Jeansjacke sowie eine dunkle Hose. Zu der Frau liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizei warnt:Diebe schlagen immer wieder im vertrauten Einkaufsmarkt „um die Ecke zu“.Deshalb sollten Kunden ihr Portemonnaie oder andere Wertsachen immer in Innentaschen von Jacken/Mänteln verwahren, keinesfalls aber mit oder ohne Handtasche in den Einkaufskorb legen.