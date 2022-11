„Shopp dein’ Job“ an der Hauptschule Letmathe

Letmathe. Eine neue Berufsorientierungsmaßnahme wird an der Hauptschule Letmathe vorgestellt. Was sich dahinter verbirgt und wer angesprochen ist.

„Shopp dein’ Job: Darf’s die passende Ausbildung sein?!“: Die Hauptschule Letmathe lädt ein, eine völlig neue neue Berufsorientierungsmaßnahme an Schulen kennenzulernen und zu erleben. Das neue Konzept wurde unter anderem vom Land NRW, der Arbeitsagentur und dem Märkischen Kreis ins Leben gerufen und soll jetzt kreisweit eingesetzt werden. Am Donnerstag, 24. November, ist das „Shopp dein’ Job“-Team in der Hauptschule Letmathe.

Wer schon mal einen Termin im Jobcenter vereinbart hat, erinnert sich vielleicht noch an den grauen Teppichboden im Büro und den Berufsberaters mit Krawatte und Karohemd. Ganz anders soll „Shopp dein’ Job“ sein. Auf einer Art Shoppingtour mit unterschiedlichen Abteilungen und Stationen shoppen die Schülerinnen und Schüler statt Klamotten oder Süßigkeiten ihren Job. Damit wollen die Initiatoren spielerisch junge Menschen für die duale Ausbildung gewinnen.

Rund 5000 Schülerinnen und Schüler an etwa 60 Schulen in Hagen, dem Märkischen Kreis und dem Ennepe-Ruhr-Kreis sollen bis März 2023 den „Shopp’ dein Job“-Parcours an ihrer Schule erleben und so ihrem Traumjob näher kommen.

Dabei geht es vor allem darum, dass sie sich selbst kennen und einschätzen lernen. Im Candy-bunten Bällebad suchen sich die jungen Leute ihre Interessen zusammen, also das, was sie gut können und was sie interessiert. Diese Auswahl lassen sie sich an der Waage analysieren und finden so im Regal den passenden Job.

Berufskleidung liegt bereit

Den probieren sie auch gleich mal „an“, denn es liegt Berufskleidung bereit, und es können Fotos gemacht werden. An der Theke wartet dann tatsächlich ein Berufsberater oder eine Berufsberaterin mit den frischesten Jobangeboten der regionalen Unternehmen. „Shopp dein’ Job“ sei dort, wo die Arbeitskräfte von morgen sind – in den Schulen und in Social Media, heißt es abschließend in einer Mitteilung.

