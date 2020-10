Sie hat die Nutella-Kinder wieder zur Marmelade geführt

Wenn Kinder ein Problem damit haben, sich die Hände schmutzig zu machen, kann Astrid Dicke nur den Kopf schütteln. „Erde ist nicht ,bäh’, das gibt’s bei mir nicht“, erklärt die 70-Jährige aus Oestrich. Diese Haltung hat sie 28 Jahre lang an jüngere Generationen vermittelt, als ehrenamtliche Leiterin der Garten-AG an der Bartholomäus-Grundschule. Für einen gebührenden Abschied hätte Schulleiterin Verena Heintz gern zu einer Feier eingeladen, aber das wollte in diesem Corona-Jahr einfach nicht funktionieren.

Zur Verabschiedung in kleiner Runde, und das mag schon etwas über Astrid Dickes Engagement verraten, gesellte sich auch die inzwischen pensionierte frühere Schulleiterin Barbara Metzger. Die neue AG-Leiterin Vanessa Idel war kurzfristig verhindert, ihre Vorgängerin brachte als Begleitung ihren Ehemann Harald Dicke (82) und einen Setzling für den Schulgarten mit. „Säulenförmiger Herbstapfel“ heißt die Baumart, die Astrid Dicke ganz bewusst ausgewählt hat. „Damit die Kinder was zu ernten haben, wenn sie in der Schule sind“, erklärt sie mit Blick auf die Sommerferien.

Zum nachgeholten offiziellen Abschied ein Besuch im Schulgarten: Ex-Schulleiterin Barbara Metzger (v. li.), Astrid Dicke, Harald Dicke und Schulleiterin Verena Heintz. Foto: Alexander Barth / IKZ

Dass es an der Bartholomäus-Grundschule überhaupt einen Lehrgarten gibt – ein Merkmal, mit dem sich nur wenige Iserlohner Schulen schmücken können – geht auf Astrid Dickes Initiative Anfang der 90er Jahre zurück, die zunächst in ihrem privaten Garten unweit des Schulgeländes Hochbeete einrichtete und für pädagogische Zwecke zur Verfügung stellte. Ambitionen zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe Garten gab es schon Mitte der 80er Jahre, damals noch unter dem Schulleiter Helmut Zimmer – Astrid Dicke hat nicht nur zahlreiche Jahrgänge aus Schülern begleitet, sondern auch drei Schulleitungs-Generationen. „Die Zusammenarbeit war immer harmonisch, ich habe mich von allen sehr unterstützt gefühlt“, betont sie.

1989 führte Helmut Zimmer eine Delegation ins Hagener Umweltzentrum, weitere sollten folgen. Damit wurde aus dem Traum von einer Garten-AG ein immer konkreteres Konzept. Jeweils etwa zehn Mädchen und Jungen sollten, betreut von einer Lehrkraft, wöchentlich über das Jahr hinweg grundlegende gärtnerische Kompetenzen erwerben und ökologische Zusammenhänge erforschen. Und das nicht nur aus dem Lehrbuch: „Das muss man riechen, schmecken und tasten“, betont Astrid Dicke, die 1992 begann, Schülergruppen in ihrem Garten zu unterrichten. Dazu gehörten auch Exkursionen zum Wochenmarkt, um eine größere Vielfalt von Obst- und Gemüsesorten kennenzulernen.

Wissen über Wetter und Naturkreisläufe vermittelt

Nicht nur das Pflanzen, Großziehen und Ernten gehörte dazu, auch die kulinarische Weiterverarbeitung: „Wir haben auch Marmelade gekocht. Im Laufe der Jahre musste ich mit Erschrecken feststellen: Immer weniger Schüler hatten überhaupt schon mal welche gegessen hatten – viele kannten nur Nutella“, berichtet die frühere AG-Leiterin. Darüber hinaus legte sie Wert auf solides Allgemeinwissen, über das auch Landwirte verfügen sollten, etwa rund ums Wetter und biologische Kreisläufe. Auch ein Teich, den es früher noch im Garten der Familie Dicke gab, wurde einbezogen. „Die Kinder haben mit großer Faszination beobachtet, wie sich Kaulquappen entwickeln“, nennt Astrid Dicke ein Beispiel. Besondere Freude hätten ihre Schützlinge auch an dem „Insektenstaubsauger“ gefunden, ein einfaches Fang- und Beobachtungsgerät, für das es eine Bauanleitung vom NABU gab.

Bei ihrem letzten offiziellen Besuch stiften Astrid Dicke und ihr Ehemann Harald einen Apfelbaum für den Schulgarten. Foto: Alexander Barth / IKZ

Die AG-Leiterin gewöhnte sich an, die Teilnehmer zu Beginn eines Schuljahres ein Bild malen zu lassen und so ihre Vorstellung, wie ein Garten aussehen sollte, zu Papier zu bringen. „Da konnte man die Pflanzen zwischen den ganzen Wasserrutschen und Swimmingpools kaum erkennen“, erinnert sie sich und lacht. „Wenn ich die Kinder am Jahresende noch mal Bilder malen ließ, sahen die ganz anders aus“, stellt sie zufrieden fest. Nicht nur praktisches und theoretisches Wissen, auch Verantwortung und Disziplin wollte die Oestricherin in Zusammenarbeit mit der Bartholomäus-Grundschule vermitteln. Dazu wurden etwa in den Sommerferien Gießgruppen organisiert: Die Schüler mussten sicherstellen, dass ihre Zöglinge nicht verdursten. „Das ist später immer schwieriger geworden, die Dinge haben sich verändert“, bedauert die 70-Jährige.

Rückschläge akzeptieren, immer wieder Neues wagen

1994 entstanden auf dem an der Straße gelegenen Teil des Schulgeländes die ersten schuleigenen Beete und mit der späteren Umgestaltung des großen Schulhofs der heutige Garten. Astrid Dicke hat in all den Jahren vor allem eines gelernt: „Nicht aufgeben! Man muss auch Rückschläge hinnehmen. Manchmal haben Schnecken alles weggefressen oder Pflanzen sind eingegangen, das gehört dazu.“ Die Hauptsache sei, das Gelernte anzuwenden und immer wieder Neues zu wagen. „Mit meiner letzten Gruppe habe ich Baumwolle gezogen“, berichtet sie stolz.

Astrid Dicke hat selbst drei Kinder und acht Enkel. Sie stammt aus Soest, beruflich verschlug es sie mit 20 Jahren in die Adler-Apotheke ihres späteren Ehemannes Harald Dicke. „Eigentlich wollte ich nur ein Jahr bleiben“, erinnert sie sich. In Oestrich zu bleiben hat sie nie bereut – und sie ist erleichtert, dass sie ihre Garten-AG in guten Händen weiß. „Ich wusste bei der ersten Begegnung sofort, dass meine Nachfolgerin vor mir steht“, sagt sie über die designierte neue Chefgärtnerin Vanessa Idel.

Den Schulgarten will Astrid Dicke weiter regelmäßig besuchen und bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ganz einfach, so klingt es heraus, ist ihr der Abschied nicht gefallen: „Zwei Schulstunden waren immer zu kurz.“ Schulleiterin Verena Heintz hofft auf einen fruchtbaren AG-Neustart im Frühjahr: „Im Moment ist der Umgang mit Corona die größte Herausforderung.“