Sie träumt von einem Platz im Museum

Spiegelungen und Verzerrungen – das sind die Motive, die den Weg auf Rosemarie Biermanns Leinwände finden. „Auf den ersten Blick könnte man meine Arbeiten für informelle Malerei halten. Bei genauerem Hinsehen kann der Betrachter jedoch Anzeichen dafür erkennen, dass es sich um eine modifizierte Abbildung handelt“, erklärt die 67-Jährige.

„Fortschritt“ hat Rosemarie Biermann das großformatige Bild genannt, das in ihrem Flur hängt. Foto: Jennifer Katz

Erste Schritte in die Malerei hatte die ausgebildete Industriekauffrau und Fremdsprachenkorrespondentin, die zuletzt als Assistentin der Geschäftsleitung bei der Dickmann GmbH & Co. KG beschäftigt war, bereits in den 80er Jahren unternommen. Ein inzwischen verstorbener Studienrat, der selbst Grafik und Design an der Düsseldorfer Akademie studiert hatte, unterrichtete Rosemarie Biermann. „Ich habe immer weiter gemalt, auch zusammen mit interessierten Frauen. Um 2014 herum habe ich eine Dokumentation über Georg Baselitz gesehen. Er hat sinngemäß gesagt, dass er die Erfahrung gemacht habe, dass man sich allein langsamer entwickelt als mit professioneller Hilfe“, blickt sie zurück. Das habe ihr den Anstoß gegeben, alle ihre Bilder ins Auto zu packen und bei der Ruhr-Akademie Schwerte vorzusprechen. „Wenn ich gewusst hätte, dass ich da gleich ein Bewerbungsgespräch führe, wäre ich vor Angst gestorben“, gesteht sie.

Rosemarie Biermann wurde angenommen, studierte von 2015 bis 2019 Bildende Kunst. Die Zeit habe sie sehr genossen. „Es war superschön. Und die deutlich jüngeren Kommilitonen haben mich nicht spüren lassen, wie alt ich bin“, sagt sie mit einem Lächeln. Die familiäre Atmosphäre und das besondere Flair hätten aus dem Studium, das sie mit einem Diplom abgeschlossen hat, „eine ganz kostbare Zeit“ gemacht. Unterstützung bekam die Künstlerin jederzeit von ihrem Ehemann Peter, der sie auch oft zu Exkursionen und Vernissagen begleitet hat.

Der Betrachter soll sich Fragen stellen

Sie betont: „Malen macht glücklich.“ Mit ihren Bildern möchte Rosemarie Biermann den Betrachter auffordern, sich Fragen zu stellen. „Nicht, um eindeutige Antworten zu finden, sondern um darüber nachzudenken, was uns Menschen ausmacht.“ Die Spiegelungen, die sie malt, fotografiert sie zunächst. Das kann ein Tropfen Roséwein sein, Autolack oder eine gebogene Glasfläche, auch metallische Spiegelungen oder Wasserwellen hat sie bereits gemalt. „Es geht um die visuelle Flüchtigkeit und deren Festhalten durch Malerei – eine Verbindung von Realität, Abbild und Kunst“, erklärt sie.

Die Künstlerin sucht nach Ausstellungsmöglichkeiten

Den Titel „Abweichungen“ trägt dieses Bild. Foto: Jennifer Katz

Rosemarie Biermann hat einen großen Traum: „Dass eines meiner Bilder mal in einem Museum hängt.“ Auch eine eigene Ausstellung würde sie gern einmal präsentieren, bis dato hat sie ihre Werke eher im privaten Rahmen beziehungsweise in Gemeinschafts-Schauen mit Kommilitonen von der Ruhr-Akademie zeigen können. Ihre eigene kleine Galerie betreibt sie bereits seit mehr als zehn Jahren in ihrem Haus am Roden.

Dort ist auch zu erkennen, was die Malerin sonst noch beschäftigt: Sie gestaltet Skulpturen aus verschiedenen Materialien mit Draht, dem Werkstoff, den während ihrer Tätigkeit bei den Metallwerken Schmöle in Menden kennen gelernt hatte. Auch das Nähen gehört zu den Leidenschaften Rosemarie Biermanns, die zwar keine eigene Katze mehr hält, aber absoluter Fan der Tiere ist.