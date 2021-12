Nikolaustag So froh und munter waren die Stübbeker

Stübbeken. 80 Kinder in Iserlohn-Stübbeken freuten sich über Besuch vom Nikolaus, Geschenke und eine Gaudi mit Schneekanone.

Schriller geht es kaum: Wie Papst Johannes Paul II. in seinem Papamobil fuhr am Samstag der Nikolaus durchs Stübbeken. Von Kopf bis Fuß in ein karnevaleskes Kostüm gekleidet, umgeben von Tannengrün und Lichterketten, mit rötlichem Kunstlicht angestrahlt, voran ein leuchtendes Rentier, hinterdrein ein leuchtender Stern und obendrüber ein transparentes Dach gegen das Regenwetter.

Die Dorfgemeinschaft war eben auf alles vorbereitet, selbst auf die triefend nasse Witterung. Für das i-Tüpfelchen sorgte die aus den Vorjahren bekannte Schneekanone am Heck des „Schlittens“, die ungeachtet der niedrigen Plus-Grade volle Breitseiten des zu hundert Prozent künstlichen Winterzaubers durch die Szenerie spuckte.

Keine Frage, die Aktion bereitete den Stübbekern einen Heidenspaß. Auch die jungen Helferinnen in ihren durchnässten Engelsgewändern, denen es vom Heiligenschein auf die Stirn tropfte, wirkten noch gut gelaunt. Schließlich ging es bei allem Spaß doch um eine ernsthaft wichtige Mission: Rund 80 Kinder im Dorf bekamen Geschenke für den heutigen Nikolaustag, jeweils passend zur Altersgruppe ausgewählt. Dafür lohnt es sich brav zu sein.

