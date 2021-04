So geht es weiter mit den EU-Fördergeldern für Letmathe

Unter anderem soll das Projekt „Graffiti an der Lenne“ in Letmathe im Rahmen des städtischen Angebots „Kids & Kunst“ eine Förderung über 4273 Euro erhalten.

Letmathe. Der Verein „LenneSchiene“ hat einen neuen Vorstand gewählt. 25 Kleinprojekte erhalten Fördergelder, vier davon in Iserlohn.

Auf seiner Mitgliederversammlung hat der Regionalverein „LenneSchiene“ einen neuen Vorstand gewählt. Coronabedingt trafen sich die Teilnehmer per Videokonferenz. Mit der auslaufenden Förderperiode endete auf eigenen Wunsch die Amtszeit der beiden Vereinsvorsitzenden Silvia Voßloh und Dietmar Heß. Mit breiter Mehrheit, so heißt es in einer Mitteilung, wählte die Mitgliederversammlung Andreas Späinghaus, Bürgermeister von Werdohl, zum neuen 1. Vorsitzenden und Ludwig Rasche, erster Beigeordneter der Gemeinde Finnentrop, zum Stellvertreter. Ulrich Schulte, Bürgermeister von Plettenberg, wurde einstimmig als Schatzmeister wiedergewählt. Als neuer Vorsitzender übernahm Späinghaus die Verabschiedung der scheidenden Vorsitzenden. Turnusmäßig fanden auch die Wahlen für die bürgerschaftlichen Vertretungen der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) statt. Die neu gewählten Vertretungen gestalten in den kommenden drei Jahren den Leader-Prozess mit und entscheiden über die Förderwürdigkeit von Projekten.

Übergangsfinanzierung bis zur nächsten Förderperiode

In seinem Jahresbericht stellte der Vorstand „die Erfolge des vergangenen Jahres“ dar. In den beteiligten Kommunen Iserlohn, Nachrodt-Wiblingwerde, Altena, Werdohl, Plettenberg und Finnentrop seien bisher 43 Projekte unterstützt worden, das zur Verfügung stehende Projektbudget von 2,1 Millionen Euro wurde damit vollständig ausgeschöpft. Allein 2020 wurden 17 neue Projekte beschlossen, von denen zwölf bereits bewilligt worden sind und sich in der Umsetzung befinden. Neben den Leader-Projekten konnte die Region im vergangenen Jahr zwölf Kleinprojekte mit einem Gesamtfördervolumen von 150.000 Euro unterstützen. In den kommenden Jahren solle es im besten Fall mit der nächsten Förderperiode für die „LenneSchiene“ weitergehen. Bis über die neue Förderperiode entschieden ist, gebe es vom Land eine Übergangsfinanzierung in Höhe von 140.200 Euro.

Im Anschluss an die Versammlung fand direkt die erste Sitzung der neu besetzten lokalen Aktionsgruppen statt. Diese entschieden über die Förderwürdigkeit der eingereichten Anträge für die Kleinprojekte-Förderung. Die Antragsteller dürfen sich freuen: Mit dem Gesamtfördervolumen von 200.000 Euro sollen alle 25 eingereichten Kleinprojekte unterstützt werden. Die Ideen reichen von Mountainbiketrails über die Erweiterung von Freizeiteinrichtungen bis hin zur Gestaltung und Ausstattung von Gemeinschaftstreffpunkten wie Clubhäuser oder Schützenheime.

Das Regionalmanagement wird nun den formellen Förderantrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, damit die Träger der Kleinprojekte bald mit der Umsetzung starten können. Unter anderem soll das Projekt „Graffiti an der Lenne“ für die Lennepromenade im Rahmen des städtischen Angebots „Kids & Kunst“ eine Förderung über 4273 Euro erhalten. Bei drei weiteren Kleinprojekten in Iserlohn geht es um sportliche Angebote.