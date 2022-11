Ein stattlicher Weihnachtsbaum ist in Oestrich auf dem Herbert-Nolte-Platz aufgebaut worden.

Weihnachten So schön schmückt ein stattlicher Baum jetzt Oestrich

Oestrich. Auch auf dem Herber-Nolte-Platz in Oestrich steht der diesjährige Weihnachtsbaum bereits. Wer ihn gespendet hat und ab wann der Baum erstrahlt.

Der Heimatverein Ortsring Oestrich hat wieder einen Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz, dem Herbert-Nolte-Platz, aufgestellt. Dieses Jahr wurde er von Iris und Bruno Bickmann gespendet.

Das Forstunternehmen Michael Tschöke erklärte sich bereit, den Baum mit schwerem Gerät aus Bickmann’s Garten zu holen, zum Dorfplatz zu transportieren und sicher aufzustellen. Behilflich waren dabei als Mitglieder vom Heimatverein Uli Neveling, Klaus Fingerhut, Paul Teworte und Friedhelm Siegismund. Zum Ersten mal erstrahlen soll der schöne Baum am 1. Advent. Damit erfülle sich ein Wunsch vieler Oestricher, die in den letzten Jahren den vom Heimatverein aufgestellten Baum vermisst hätten, heißt es abschließend in einer Mitteilung.

