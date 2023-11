Martinsfest So schön war Martinsfest von Ortsring in Oestrich

Oestrich Zum Martinsfest zogen Besucher durch Oestrich, um das Fest mit Feuerschale und Stutenkerlen gemeinsam mit dem Ortsring zu feiern.

Wenn die Dunkelheit hereinbricht, die Laternen leuchten und der rote Mantel auf dem Pferderücken weht, glänzen die Kinderaugen. So auch in diesem Jahr, als sich pünktlich zum Martinsfest der Oestricher Kirchplatz wieder in eine stimmungsvolle Feiermeile mit Feuertonne, Schauspiel, Würstchenduft und Stutenkerlen verwandelte. „Noch nie waren so viele Besucher da wie dieses Mal,“ freute sich Simone Henke, Vorsitzende des Heimatvereins Ostring Oestrich, während sie auf die vielen Kinder und ein Lichtermeer von Papierlaternen schaute, „mit einer solchen Resonanz haben wir wirklich nicht gerechnet und wir sind dankbar für die große Unterstützung.“

Mehr aus Letmathe

Viele Helfer und Kooperationspartner, wie die Bartholomäus-Grundschule, der TV Oestrich, der FC Iserlohn, die SIH und die freiwillige Feuerwehr Oestrich haben das Fest zu dem gemacht, was es sein will – aktiver Dorf-Treffpunkt mit „Wir-Gefühl und Wohlfühl-Faktor“ ohne großes Tamtam mit Zeit für regen Austausch und nette Gespräche. Als der Posaunenchor gerade das St. Martinslied beendet hatte, wurde es plötzlich leise auf dem Kirchplatz unter den Erwachsenen und den Kindern. Sie hatten einen stimmungsvollen leuchtenden Kreis mit ihren Laternen um die Reiterin mit dem roten langen Mantel (Svenja Geitmann) und ihr Pferd „Michel“ gebildet und hörten der Geschichte vom St. Martin zu, die Benjamin Hennig von der Bartholomäus-Schule handlungsbegleitend zum biblischen Schauspiel erzählte.

Mehr aus Letmathe

Der Soldat Martin, der seinen Mantel mit seinem Schwert zerteilte und die eine Hälfte aus Nächstenliebe dem armen Bettler (gespielt von Laura) schenkte, wurde so zum „St. Martin“ geheiligt. Als die Kinder Beifall klatschten, hob das Pferd Michel elegant die rechte Pferdefessel, als ob es „Danke“ sagen wollte, bevor es mit „St. Martin“ auf dem Rücken Richtung Grürmannsheide trabte. Das Fest war für alle ein voller Erfolg und Simone Henke und ihr Team freuen sich schon jetzt auf das „aktive Weihnachtsbaum-Aufstellen“ am 2. Dezember auf dem Kirchplatz Oestrich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe