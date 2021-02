Stadt So soll die Lennepromenade in Letmathe verschönert werden

Letmathe. Im Haupt- und Personalausschuss am kommenden Dienstag soll über die Drucksache entschieden werden. Es geht um die leeren Bilderrahmen.

Die Lennepromenade – einst als das Letmather Vorzeigeprojekt präsentiert, kämpft sie mit der Zeit mehr und mehr um ihr Ansehen. Die Hauptgründe dafür: Müll, Vandalismus, Sachbeschädigungen. Mehrfach schon gab es hier großangelegte Reinigungsaktionen, um die Promenade wieder in ein besseres Licht zu rücken, mit verschiedensten Projekten wurde versucht, den Ort zu dem zu machen, was er mal war: ein Ort zum Verweilen und Flanieren. Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß. Die Rahmen an der Lennepromenade sollen laut einer Drucksache für den kommenden Haupt- und Personalausschuss für ein Graffiti-Kunstprojekt, das das städtische Kinder- und Jugendbüro für die Sommerferien 2021 plant, zur Verfügung gestellt werden – um den Bereich aufzuhübschen und ihn vor illegalen Schmierereien zu schützen.

Rahmen können weiterhin für Aktionen genutzt werden

„Graffitiarbeiten, professionell angeleitet, sind in der Lage, Betonflächen, die von Vandalismus und Sachbeschädigung betroffen sind, zu verschönern. Trafostationen, ebenso wie die Fassaden von Firmen und Privatkunden werden so aufgewertet und häufig damit vor illegalen Sprayer-Attacken geschützt“, heißt es in der Drucksache, über die Dienstag entschieden werden soll. Die leeren Bilderrahmen, die in der Vergangenheit bereits für Kunstprojekte genutzt wurden, würden so eine dauerhafte künstlerische Gestaltung bekommen. „Dennoch können sie, zum Beispiel durch das Anbringen von Bannern, auch für andere Aktionen genutzt werden“, heißt es.

Zuletzt waren die Rahmen mit bunten Bildern bestückt, die für Toleranz und Vielfalt werben. Foto: Alexander Barth

Die Betonflächen sollen unter professioneller Anleitung von Kindern und Jugendlichen gestaltet werden. „Die Veranstaltung ,Kids und Kunst’ wird corona-konform mit Gruppen von zehn Kindern, die an zehn unterschiedlichen Orten, mit jeweils einem Künstler und einem Pädagogen arbeiten, für die Sommerferien 2021 geplant.“ Die Graffiti-Kunst gehöre fest zur Jugendkultur. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops werde der verantwortungsbewusste Umgang mit Graffiti/Streetart-Malerei vermittelt. „Fernab von Vandalismus, und gleichzeitig auch gegen die Stigmatisierung dieses Bereichs der urbanen Jugendkultur, wird an verschiedenen Ausdrucksformen gearbeitet. Sie erfahren Wissenswertes über die Geschichte der Graffiti-Kunst, sowie den Unterschied zwischen Vandalismus und Kunst“, heißt es in der Drucksache. Zunächst würden entsprechende Ausdrucksmöglichkeiten und Techniken getestet, Skizzen angefertigt und anschließend in den Rahmen auf den Wänden der Lennepromenade gemalt.

Förderung von Kleinprojekten aus Leader-Mitteln

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 3500 Euro. Hier bereits mit eingerechnet sind die Materialkosten, die Künstlerhonorare sowie die Kosten für die pädagogische Begleitung des Projekts. Allerdings möchte sich das Kinder- und Jugendbüro mit diesem Projekt um eine Förderung der Leader-Region LenneSchiene bewerben, die im Rahmen des Regionalbudgets Kleinprojekte zu 80 Prozent fördert. Der verbleibende Eigenanteil für das Projekt würde über die städtischen Mittel, die für die Veranstaltungsreihe „Kids und Kunst“ veranschlagt sind, finanziert.