So verlief die erste Letmather Massenimpfung

Letmathe 245 Mitarbeiter und Bewohner erhalten das Biontech-Serum. Eine 92-Jährige Heimbewohnerin ist eine der ersten Geimpften.

Es ist ein geordneter Ausnahmezustand: Das Erdgeschoss des Altenzentrums St. Kilian hat sich an diesem Dienstagvormittag in eine Impfstraße verwandelt. Die 92-jährige Bewohnerin Margarete Jazdzejewski ist eine der ersten Letmatherinnen, die den kürzlich zugelassenen Wirkstoff gegen Covid-19 verabreicht bekommen. "Ich tue das, weil ich gegen Corona kämpfen möchte. Ich glaube und hoffe, dass die Impfung hilft", erklärt sie, während sie darauf wartet, dass sie an die Reihe kommt. Zunächst wird an der Anmeldung der Papierkram erledigt. Die beiden dafür eingeteilten Mitarbeiterinnen und der Iserlohner Dermatologe und Ärztesprecher Dr. Fritz Lax haben das schnell bewältigt: Die aufwendigsten Dinge wie das Ausfüllen des Anamnesebogens sind bereits im Vorfeld geleistet wurden.

Dr. Lax führt die 92-Jährige zur zweiten Station: eine Raumecke mit einem Stuhl und einem Tisch, durch eine Stoffwand vor neugierigen Blicken geschützt. Am Tisch sitzen Helfer, die das aufgetaute Serum in Spritzen aufziehen, von denen rund ein Dutzend in Reih und Glied bereit liegen. Margarete Jazdzejewski nimmt Platz auf dem Stuhl, ein junger Mann hilft ihr dabei, den Oberarm zu entblößen. Die Seniorin zuckt nicht mit der Wimper, als die kaum sichtbare Nadel den Weg durch ihre Haut findet - und nach ein paar Sekunden darf sie schon wieder aufstehen und wird zur dritten Station geleitet. Dort sollen die Geimpften eine Viertelstunde unter Beobachtung bleiben, damit auf eventuelle allergische Reaktionen oder sonstige Komplikationen sofort reagiert werden kann.

Margarete Jazdzejewski geht es gut: "Bis jetzt merke ich gar nichts", sagt sie nach Ablauf der 15 Minuten. Sie ist routiniert durch Grippeschutzimpfungen, die sie sich jedes Jahr verabreichen lässt. "Manchmal tat es danach zwei, drei Tage lang weh am Arm, das ist aber nichts Schlimmes", berichtet sie. Die 92-Jährige lebt seit März 2019 im Altenzentrum St. Kilian, davor in Hohenlimburg, ursprünglich stammt sie aus Pommern. Seit ihr Ehemann und ihre Tochter gestorben seien, habe sie nicht mehr viel Familie, sagt sie bedrückt - ihre Miene hellt sich aber auf, als sie von ihrer Nichte erzählt, die sich um sie kümmere: "Die hat mich an Weihnachten besucht und wir telefonieren regelmäßig. Ich habe es gut hier, ich bin zufrieden." In ihrem Leben habe sie schon viele Krisen durchgemacht und ist zuversichtlich, auch diese zu überstehen.

Zufrieden zeigt sich heute auch der Leiter des Altenzentrums, Wolfgang Eberz. "Bis jetzt läuft alles reibungslos." Um 9.30 Uhr sei der Impfstoff angekommen, die daraufhin verständigten Impfärzte seien gegen 10 Uhr eingetroffen und seit 10.15 Uhr werde geimpft. Die Aktion laufe noch mehrere Stunden und werde am Mittwoch fortgesetzt, dann sollen alle Kandidaten den Wirkstoff bekommen haben. Eine Impfung dieser Größenordnung hat Eberz in seiner Einrichtung noch nicht erlebt: "Nicht eine solche Massenimpfung. Die Grippeschutzimpfung wird meist bei den Bewohnern im Zimmer gemacht." Aus anderen Heimen in der Umgebung erwarte er noch Besuch von leitenden Angestellten, die sich die Impfstraße aus der Nähe ansehen wollten, bevor ihre eigene Einrichtung an der Reihe ist. "Ich war selbst ja auch am Sonntag bei der Impfung in Iserlohn, entsprechend haben wir unsere Räume vorbereitet und zum Beispiel sichergestellt, dass genug Leute an der Anmeldung sitzen. In der Theorie kann man vieles beschreiben, aber man muss das in der Praxis sehen."

Zu den Vorbereitungen, die sich jetzt bezahlt machen würden, zähle die Abstimmung des zeitlichen Ablaufs mit den Dienstplänen: "So müssen Mitarbeiter, die im Schichtdienst arbeiten, nicht außerhalb ihrer Arbeitszeiten nochmal reinkommen, um die Impfung zu bekommen." Drei Viertel der Belegschaft und fast alle Bewohner haben sich, so wie Margarete Jazdzejewski, dazu entschlossen, sich das Präparat spritzen zu lassen. Die meisten der wenigen Senioren, die heute nicht geimpft würden, hätten die Erkrankung bereits durchgemacht und dürften daher gar nicht geimpft werden, erklärt Wolfgang Eberz.

Genau so sei es, bestätigt Dr. Fritz Lax wenig später: "Wer die Covid-Erkrankung durchgemacht hat, verfügt bereits über eine gewisse Immunität." Dazu, wie lange diese anhhält, auch die nach der Impfung, lägen bislang leider keine gesicherten Erkenntnisse vor. "Mit neuen Medikamenten zu arbeiten, ist für mich als Arzt Tagesgeschäft", merkt er dazu an. Vorbehalte gegen das Biontech-Serum habe er nicht, das Präparat sei "nicht besser oder schlechter als andere auch." An dem Medikament sei nicht erst seit Beginn der Corona-Krise geforscht worden, gibt der Dermatologe zu bedenken: "Der Hersteller wollte ursprünglich ein Mittel gegen Krebs entwickeln und hat sich dann entschieden, die neue Wirkstoffklasse auch gegen Viren einzusetzen." Das Serum werde übrigens anders als frühere Mittel nicht in Hühnereiern gezüchtet, daher könnten damit auch Menschen mit einer Eiweißallergie geimpft werden. "Das ist ein großer Fortschritt und ein Vorteil von Impfstoffen, die mit Gentechnik hergestellt werden." Übrigens werde der Stoff im Körper wieder abgebaut, erhalten bleibe nur das, was der Körper in Reaktion darauf herstellt. "Darauf basiert dann der Impfschutz", erklärt Dr. Lax weiter. Dieser sei aber erst nach einer zweiten Dosis des Wirkstoffs gewährleistet und trete eine Woche nach der zweiten Impfung ein.

In drei Wochen werden sich die Szenen im Altenzentrum also wiederholen. Der Aufwand sei allemal gerechtfertigt, ist Dr. Lax überzeugt, der sich generell für Impfungen ausspricht. Grundsätzlich hält er es sogar für ethisch vertretbar, Impfungen gesetzlich anzuordnen - im begründeten Einzelfall. Ein gutes Beispiel zu diesem Thema sei die Masernimpfung: Auf 1000 bis 1500 Erkrankungen komme ein Todesfall, von bleibenden Schäden bei Genesenen ganz abgesehen. "Wenn man das dem Risiko einer Impfung gegenüberstellt, ist letzteres verschwindend gering. Viele Menschen kennen Infektionskrankheiten wie die Kinderlähmung heute gar nicht mehr", merkt der Mediziner an, der sich noch an seine Kindheit erinnert, in der man auf den Straßen viele körperbehinderte Menschen gesehen habe, gezeichnet von einer schweren Polio-Infektion. Dr. Fritz Lax bleibt resolut: "Impfungen sind ein Segen und haben uns viel Gesundheit gebracht." Realistisch betrachtet werde sich 2021 aber wohl bis in den Herbst hinein nichts ändern. "Erst einmal dürfte es zu einer großen ethischen Diskussion darüber kommen, ob Geimpfte Privilegien haben dürfen oder nicht - vorausgesetzt, die Impfung hält, was sie verspricht."