Vorweihnachtszeit So versüßen Kirchengemeinden in Letmathe die Adventszeit

Letmathe. Mit Corona-konformen Angeboten versuchen evangelische und katholische Kirche das beste aus dem Pandemie-Winter zu machen.

Viele Freuden der Vorweihnachtszeit bleiben den Letma­thern auch in diesem Jahr Corona-bedingt verwehrt. Die christlichen Kirchengemeinden lassen sich allerdings wieder einiges einfallen, um hygienekonforme Angebote zu machen. Der Pastoralverbund Letmathe lädt in seinen drei großen Kirchen zu „Was geht?“ ein: Dahinter verbirgt sich eine Aktion, bei der Spiegel in der Kirche aufgestellt werden mit den silhouettenhaft dargestellten Eltern von Jesus, die vor der Herberge stehen und nach einer Unterkunft suchen. Die bei jungen Leuten verbreitete alternative Floskel zu „Wie geht’s?“ soll dabei den Anstoß zum Reflektieren geben, schreibt das Seelsorgeteam: „Lasse ich die ,Drei’ in mein Haus, in mein Herz, in meinen Lebensalltag, oder ist Weihnachten für mich kein Fest des Glaubens mehr – allenfalls des Kinderglaubens? Was geht bei mir?“ Der Clou: Wer vor dem Spiegel steht, findet sich selbst in der Rolle des Herbergenwirts wieder, der mit der Situation konfrontiert wird und eine Antwort geben muss.

24 kleine Überraschungen mit sinnlichen Adventsfreuden

Die Evangelische Kirchengemeinde Letmathe bietet einen digitalen Adventskalender an: Jeden Tag geht auf Youtube eins von 24 Videos online, die im Vorfeld aufgenommen worden sind – etwa Orgelmusik, die zur Vorweihnachtszeit passt. So können sich Adventsliebhaber, die vor allem die regelmäßige Livemusik in dieser Jahreszeit oder die normalen Gottesdienste von früher schmerzlich vermissen, wenigstens vor dem heimischen Bildschirm „berieseln“ lassen. Hier geht es direkt zum Angebot.

