Nach zwei Jahren Zwangspause haben an Karsamstag die Menschen in Letmathe die Osterfeuer genossen.

Fotostrecke So waren die Osterfeuer in Letmathe nach zwei Jahren Pause

Letmathe. Nicht nur der ASSV hat die beliebte Tradition buchstäblich neu aufflammen lassen - bei uns gibt es die Bildimpressionen.

Zum ersten Mal seit 2019 durften in Letmathe wieder Osterfeuer abgebrannt werden. Die beliebte Tradition ist zurück – und mit ihr Geselligkeit und gute Stimmung in den Letmather Ortsteilen. Wir haben bei den Osterfeuern im Waldstadion und in Lössel vorbeigeschaut und uns ein Bild davon gemacht, wie die Menschen gefeiert haben.

Bilder sagen manchmal mehr als Worte, daher findet ihr die schönsten Foto-Impressionen in unserer Bilderstrecke – da kann man das Holz förmlich knistern hören:

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Osterfeuer brennen in Letmathe und Lössel Auch in Lössel und Letmathe haben die Vereine nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Osterfeuer veranstaltet. Foto: Dennis Echtermann

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe