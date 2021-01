Angela Becker-Siebert, die Inhaberin von "Dingen's und Co", ist seit 34 Jahren in Letmathe mit einem Geschäft vertreten.

Handel So will eine Letmatherin durch die Corona-Krise kommen

Letmathe. Mode-Expertin Angela Becker-Siebert von „Dingen’s und Co“ lässt sich nicht unterkriegen. Sie setzt auf Alternativen.

„Für mich ist das momentan wie Homeschooling – ich bring‘ mir alles selber bei“, sagt Angela Becker-Siebert und lacht. Die Inhaberin von „Dingen‘s und Co“ ist seit 34 Jahren mit einem eigenen Geschäft in Letmathe vertreten und hätte es sich nie träumen lassen, dass sich ihr Berufsalltag einmal so verändern würde.

Statt einem netten Verkaufsgespräch steht seit Beginn der Pandemie verstärkt die Arbeit am Computer und Smartphone auf Becker-Sieberts To-do-Liste. Ihr Motto: Wenn der Kunde nicht in den Laden kommen kann, dann muss der Laden eben zum Kunden kommen. Und das geht eben heutzutage am besten über Facebook, Instagram und Co. „Ich habe mir extra ein neues Geschäftshandy gekauft, die neue Homepage mit Online-Shop steht kurz vor dem Start und ein Bezahlsystem habe ich auch schon eingebunden“, erzählt sie.

Alles, damit das Geschäft irgendwie weitergeht – wenigstens ein bisschen. Alles, um die fünf langjährigen Mitarbeiterinnen halten zu können und die bisherige treue Kundschaft natürlich auch. Letzteres scheint zu gelingen. Es klopft an der Tür. Eine Kundin hatte im Internet einen schicken Mantel entdeckt. Jetzt holt sie das Kleidungsstück zur Anprobe ab, die Übergabe erfolgt kontaktlos – und die Bezahlung auch. Entweder online, Karte, oder per Hundefressnapf, in den das Geld gelegt und der nach jeder Übergabe desinfiziert wird.„Man muss Ideen haben und improvisieren können“, sagt die Mode-Expertin. Sie wolle sich von Corona nicht runterziehen lassen, trotzdem komme manchmal Frust auf, „wenn ich höre, dass die Menschen in große Discounter gehen und dort ihre Kleidung kaufen“. Da fühle sie sich eben ungerecht behandelt. Becker-Siebert ist überzeugt, dass sie auf ihrer großen Verkaufsfläche von rund 210 Quadratmetern alle Hygienevorschriften umsetzen kann und so das Risiko für Kunden und Mitarbeiter gering ist.

Von den Corona-Hilfen der Regierung für den Einzelhandel erhofft sie sich nicht viel, sie nimmt die Herausforderungen lieber selbst in die Hand und versucht Einnahmen zu generieren – dem Lockdown zum Trotz. Dafür hat sie sich ein neues Gutschein-System ausgedacht: „Wer bei uns jetzt einen Gutschein zum Beispiel im Wert von 100 Euro kauft, der bekommt später im Jahr Ware im Wert von 110 Euro“, erklärt sie.

An Entlassungen denkt die Chefin nicht, denn: „Was sollen meine Mitarbeiterinnen denn machen, wenn ich aufhöre? Manche arbeiten schon seit zwanzig Jahren bei mir.“ Becker-Siebert setzt auf Teamwork: „Wir halten zusammen und die Menschen in Letmathe kennen uns. Gemeinsam schaffen wir das schon.“

Also dann, weiter mit Volldampf durch die Krise: Die Schaufenster werden besonders vielfältig dekoriert, um den Kunden einen Überblick über die Ware zu geben. Noch sind die Regale voll mit Pullis und Jacken, aber schon bald wird die neue Kollektion im Laden eintreffen und Lust auf den Mode-Frühling machen. Was ist dieses Jahr angesagt? „Es wird bunt. Mit Mut zur Farbe hoffen wir auf eine bessere Zukunft.“