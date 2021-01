Sonntags ab sofort offene Kirche in Oestrich

Oestrich/Dröschede. Evangelischen Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede erklärt Änderung

Nachdem das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede in der vergangenen Woche entschieden hat, bis auf Weiteres keine Präsenzgottesdienste zu feiern, hat es in dieser Woche entschieden, ab sofort und ebenfalls bis auf Weiteres am Sonntagnachmittag die Kirche geöffnet zu halten: jeden Sonntag – zunächst von 15 bis 17 Uhr ist die Evangelische Kirche Oestrich geöffnet. Damit soll die Möglichkeit gegeben werden, einen Moment still zu werden, zu beten, eine Kerze anzuzünden, eine Klage zu formulieren, dann und wann auch ein Lied zu hören – schlicht aufzutanken.