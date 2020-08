Spannender Prozess mit offenem Ende

Ralf Gütting von der Stabsstelle Struktur und Entwicklung im Evangelischen Kreiskirchenamt Sauerland-Hellweg stellt in der Iserlohner Piepenstockstraße die Postkarten vor, die in den nächsten Tagen an alle Einwohner in Oestrich und Dröschede versand werden.

Letmathe. Wie geht es weiter mit den Kirchengemeinden im ländlichen Raum? Neue Ideen zur Gebäudenutzung und neue Konzepte der Gemeindearbeit sind gefragt.

Wie geht es weiter mit den Kirchengemeinden im ländlichen Raum? Die Zahl der Gläubigen sinkt stetig, Gebäude werden nur selten genutzt oder stehen leer, 50 Prozent der Kirchensteuer-Einnahmen sind weggebrochen. Als Folge wachsen die Erhaltungskosten den Gemeinden über den Kopf, neue Ideen zur Nutzung und neue Konzepte der Gemeindearbeit sind gefragt.

Hier setzt das Projekt „Kirche im Quartier“ an, das als Leader-Projekt im Rahmen des EU-Förderprogramms „LenneSchiene“ vom Europäischen Landwirtschaftsfonds mit rund 70.000 Euro gefördert wird. Los ging die Arbeit für Ralf Gütting von der Stabsstelle für Struktur und Entwicklung beim Evangelischen Kreiskirchenamt Sauerland-Hellweg im Juni, im Dezember sollen für die beiden evangelischen Kirchengemeinden Letmathe und Oestrich-Dröschede die ersten Ergebnisse vorliegen.

Zeit für eine Zwischenstandsmeldung. „Ziel des Projektes ist es, Kirchen bei strukturellen Prozessen zu begleiten. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Liegenschaften und Häusern“, erklärt Gütting. Fest steht: Viele Kirchen und Gemeindehäuser sind in die Jahre gekommen. Barrierefreiheit? Fehlanzeige! Die Gemeinden stehen vor der Frage: Abriss oder Sanierung? Oder soll es womöglich ein Neubau sein? Hier kommen Gütting und die Experten vom Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen ins Spiel. Sie beraten Gemeinden bei den Überlegungen, die auch schmerzhaft sein können. So ist zum Beispiel der Abschied von der Adventskirche vielen Dröschedern bis heute im Gedächtnis geblieben.

„Die Voraussetzung dafür, dass der Prozess überhaupt ins Rollen kommt, ist eine Kirchengemeinde, die offen für Veränderungen ist“, erklärt der Experte. „Dann machen wir uns mit dem Presbyterium auf den Weg und schauen, welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt.“ Er betont: „Es ist ein offener Prozess. Wir wissen nie, was am Ende herauskommt. Wir fangen ganz an der Basis an und fragen nach Wünschen und Bedürfnissen der Gemeindemitglieder.“

Das erfolgt durch eine Postkartenaktion, die in den nächsten Tagen zuerst in Oestrich/Dröschede startet. In jedem Briefkasten – unabhängig von der Konfession – findet sich dann eine Klappkarte, die ausgefüllt und kostenfrei an das Gemeindebüro zurückgeschickt werden kann.

Der Fragenkatalog findet sich auch online unter www.ev-kirchengemeinde-oestrich-droeschede.de. Zunächst wird die Grundstimmung abgefragt: „In Oestrich/Dröschede fühle ich mich wohl …“, heißt es da zum Beispiel. Zur Wahl stehen ein lachender, ein neutraler und ein übelgelaunter Smiley. Weiter geht es mit „Die Angebote der Kirchengemeinde sind mir wichtig“ Dann wird es konkret: „Was fehlt in Oestrich beziehungsweise Dröschede?“ und „Was sind Ihre Ideen für die Nutzung des evangelischen Gemeindehauses und der Kirche in Oestrich?“. Ähnliches gilt für Dröschede. Die Auswertung erfolgt durch das Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen, die Ergebnisse sollen am Donnerstag, 24. September, um 18 Uhr im Rahmen einer „Zukunftswerkstatt“ im Gemeindehaus vorgestellt und anschließend mit den Besuchern weiterentwickelt werden.

Investorensuche undAnträge auf Fördergelder

Die Auswertung vorheriger Projekte – wie beispielsweise in Hemer-Ihmert – zeige, dass die Menschen oft dieselben Themen bewegten. „Sie wünschen sich barrierefreien Wohnraum für Senioren, einen Dorfplatz, an dem Alt und Jung zusammenkommen, eine barrierefreie Kirche, einen Raum für die Jugendarbeit, mehr Sport- und Freizeitangebote, ein Hospiz und mehr Wohnraum für junge Familien“, zählt Gütting auf. Dann erläutert er das weitere Vorgehen: „Die Ideen aus der Sozialraumanalyse werden dann geprüft und geschaut, was planerisch machbar ist – sowohl finanziell, als auch architektonisch.“ Später geht es auf die Investorensuche und an die Beantragung von Fördergeldern.

Die Fragen der Postkartenaktion lassen es vermuten: Eine Öffnung nach außen ist für die Kirchengemeinden eine wichtige Möglichkeit, um fit für die Zukunft zu werden. Vereine und Gruppen sind als Nutzer der Gemeindehäuser denkbar. „Es ist eine neue Art der Gemeindearbeit. Das Motto lautet: ,Kommt zu uns. Wir helfen Euch‘“, sagt Gütting.

Das Ergebnis: Die leeren Gebäude würden mit neuem Leben gefüllt, womöglich könnten bisher „kirchenferne“ Dorfbewohner für eine ehrenamtliche Mitarbeit gewonnen werden – so der Plan. Auch bauwilligen Familien, die händeringend ein Grundstück suchen, macht der Entwicklungsexperte Hoffnung und sagt: „In Oestrich befinden sich freie Wiesenflächen neben der Kirche. Hier ist eine Nutzung in Erbpacht denkbar.“

Mit Oestrich geht alles los, Letmathe wird folgen. Dort werde es vorrangig um die Nutzung der Kreuzkapelle Stübbeken gehen. „In der Kirche werden nur noch vereinzelt Gottesdienste gefeiert. Die Gemeinde sucht deshalb nach neuen Möglichkeiten, die Kapelle aktiv ins Dorfleben einzubinden“, erklärt Ralf Gütting. Sein Appell: „Machen Sie mit. Sagen Sie uns Ihre Meinung und helfen Sie uns, die ländliche Region weiterzuentwickeln!“