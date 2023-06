Ausstellung Sparkasse Letmathe: So wird Energie farblich festgehalten

Letmathe. In der Sparkassen-Niederlassung in Letmathe ist bis Mitte August eine neue Ausstellung. Wie Verena Bichmann Objekte in Szene setzt.

In die Welt der abstrakten Kunst entführt die aktuelle Ausstellung „Normal kann jeder“ in der Sparkassen-Niederlassung in Letmathe. Künstlerin Verena Bichmann zeigt zunächst bis Mitte August Fotografien und anschließend bis Ende September Acrylbilder.

„Als leidenschaftliche Künstlerin fotografiere ich gerne Objekte, bei denen auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, was sie ursprünglich darstellen. Ich setze sie abstrakt in Szene und liebe es, wenn die Betrachter zunächst rätseln und ihre eigene Interpretation finden können“, erklärt die 54-Jährige, die seit zwei Jahren in Iserlohn lebt. Auch Motive aus dem Bereich Natur, Pflanzen und Hunde sind zu sehen. In ihrer Leidenschaft für Spiritualität liegt der Ursprung der Buddha-Fotografien.

„Ich betrachte meine Werke gerne als festgehaltene Lebensfreude und Energie in Farbe“, sagt die freischaffende Künstlerin. Neben Acrylfarben zeichnet sie auch mit Bleistiften, Kohle, Pastell, Aquarell, Pouring-Bildern, früher nutzte sie auch Airbrush und fertigte Skulpturen. „All diese Medien ermöglichen mir, mich kreativ auszudrücken“, gibt Verena Bichmann einen Einblick in ihre Arbeit.

Die gebürtige Wuppertalerin absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Erzieherin, bevor sie sich zur Druckvorlagenherstellerin im Bereich Reprofotografie ausbilden ließ. Inzwischen wirkt sie als freischaffende Künstlerin. Zudem hat sie sich im Bereich der Tierkommunikation weitergebildet. Ihre Werke wurden bereits in verschiedenen Ausstellungen präsentiert, unter anderem in Wuppertal und an ihrem langjährigen Wohnort Menden.

