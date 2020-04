Spediteure fühlen sich unter Druck gesetzt

Als wenn die Belastung zu Zeiten des Coronavirus nicht schon groß genug für die heimischen Spediteure und ihre Fahrer wäre. Die Auftragslage ist auch bei ihnen dramatisch eingebrochen, vor allem durch fehlende Transporte für die heimischen Autozulieferer. Die täglichen Probleme mit um Stunden verzögerte Zeitfenster zum Entladen und die Tatsache, dass die Fahrer nun wegen der Infektionsgefahr oft selbst ausladen müssen, kommen dazu. „Auf der einen Seite heißt es, die Lkw-Fahrer seien jetzt die Helden, andererseits wird ihnen bei der Arbeit mit wenig Respekt begegnet“, sagt ein heimischer Transportunternehmer im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Wie ihm, so ist vielen seiner Kollegen am Dienstagmorgen das Frühstücksbrötchen im Hals stecken geblieben. Im Briefkasten war ein Brief eines großen Stahlunternehmens, das zu den Hauptkunden des Spediteurs zählt. Darin wird um Mitarbeit in schweren Zeiten gebeten – „und um die schriftliche Bereitschaftserklärung, ab 1. April zehn Prozent weniger für unsere Dienstleistung in Rechnung zu stellen“, erklärt der mittelständische Unternehmer. Ein Argument des Großunternehmens: Die Preise für Diesel fallen, damit spare der Spediteur Geld. Für den heimischen Transportunternehmer ist dies eine Rechnung, die nicht aufgeht. Denn mit der sogenannten „Dieselfloater“-Absprache zwischen Auftraggeber und Spediteur werden Preisschwankungen auf dem Markt ausgeglichen. So variiert der „Dieselfloater“-Betrag, der bei der Rechnung zum Transportpreis hinzugerechnet wird. „Und das bedeutet, dass dieser „Dieselfloater“ aufgrund des niedrigen Ölpreises gerade zu Gunsten der Auftraggeber ausfällt,“ erklärt der Fachmann, der sich – „wie andere Kollegen auch“ – durch den Brief dieses Auftraggebers regelrecht unter Druck gesetzt fühlt.

Dass er sich binnen eines Tages über seine Bereitschaft entscheiden soll, ob er seine Leistungen diesem Unternehmen zehn Prozent billiger anbieten wird, dazu fehlen ihm fast die Worte. Eines sei aber klar: „Wir fahren schon am absoluten Limit, mehr ist da nicht drin, billiger geht’s einfach nicht.“ Dass er sich telefonisch an das Unternehmen wenden könne, helfe ihm auch nicht weiter. „Da kann ich mir nur den Mund fusselig reden.“

Gleich nachdem er den Brief gelesen hatte, habe er sich mit Kollegen aus der Branche im Märkischen Kreis kurzgeschlossen. Die meisten von ihnen werden es ihm wohl nachmachen und erst einmal nicht auf die Aufforderung reagieren. „Ich muss doch auch an meine Leute denken, denen kann ich doch nicht einfach zehn Prozent weniger Zahlen.“ Und die festen Kosten für die Fahrzeuge wie Steuern und Versicherung , sagt er, die liefen natürlich auch weiter, ganz gleich, ob das Geschäft läuft oder nicht. „Hier möchte jemand seine Marktmacht ausnutzen“, sagt der Spediteur, auf dessen Hof gerade die Reparaturarbeiten erledigt werden, zu denen sonst wenig Zeit bleibt.

Auch die Fahrer müssen jetztmit Maske ausgerüstet sein

Da bringt an einem Tag wie diesem Dienstag doch eine weitere Nachricht ein bisschen Freude. Die ersten 20, von einer Freundin des Hauses selbst genähten Mundschutz-Masken sind eingetroffen. „Ohne den dürfen unsere Mitarbeiter nicht mehr ausliefern“, sagt der Unternehmer. Und weil es auf dem freien Markt derzeit keine gibt, müssen die nun helfen. „Es gibt Schlimmeres“, sagt der heimische Spediteur und zeigt auf den Brief des Stahlriesen.