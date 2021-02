Sperrung im Bereich „Pater und Nonne“ ist aufgehoben

Letmathe. Die Sicherungsbaken am Gehweg „An Pater und Nonne“ bleiben bis zur Reparatur der schadhaften Bruchsteinmauer weiter stehen.

Die Sperrung „An Pater und Nonne“ hat am Sonntag und Montag zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen geführt, weil sich Autofahrer nicht davon abbringen ließen, die von der Feuerwehr Iserlohn aufgestellten Absperrungen wegzuräumen und durchzufahren oder sie zu umfahren.

Am Sonntag waren mehrere Steine aus der rund 50 Meter langen Bruchsteinmauer unterhalb des Schießheims der Sportschützen Oestrich auf die Straße gefallen. Vorsorglich hatte die Feuerwehr in Absprache mit der Polizei die Straße „An Pater und Nonne“ zwischen Brinkhof- und Untergrüner Straße in beide Richtungen gesperrt.

Am Montagmittag sperrte der Stadtbetrieb Iserlohn Hemer den Gehweg entlang der schadhaften Mauer und baute einen Sicherungszaun auf: Die Sicherungs- und Warnbaken wurden direkt am Rand zwischen Fahrbahn und Gehweg errichtet, ragten somit ein wenig in die Fahrbahn hinein. Am Mittag konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die zulässige Geschwindigkeit wurde vorübergehend beidseitig auf 30 Stundenkilometer gesenkt.

Stadt prüft Eigentumsverhältnisse

Wie Christiane Schönfelder von der Pressestelle mitteilte, prüft die Stadt, wer als Grundstückseigentümer in Betracht kommt, um die Mauer umgehend absichern zu lassen. Die Sportschützen Oestrich haben ihr Vereinsheim An Pater und Nonne 25 a. Wie deren Vorsitzender Bernd Blöcher auf Anfrage sagte, hat er sich den Schaden am Montag angesehen, „der jetzt in kürzester Zeit repariert werden soll“.