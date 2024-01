St. Hubertus Letmathe lädt ein zum Königsball

Letmathe Mehr als zehn Jahre sind vergangen seit dem letzten Königsball des Schützenvereins St. Hubertus Letmathe. Jetzt lebt die Tradition wieder auf.

Der Schützenverein St. Hubertus Letmathe präsentiert am Samstag, 20. Januar, das erste Mal seit mehr als zehn Jahren wieder einen eigenen Königsball. In den Jahren zuvor gab es immer Kooperationen zwischen den Letmather Schützenvereinen, der letzte reine St.-Hubertus-Königsball fand im Jahr 2013 anlässlich des 300. Jubiläums des Schützenvereins statt.

Das gibt es nicht mehr oft, dass ein kleiner Verein, wie wir es sind, so etwas auf die Beine stellt. Yvonne Scheuer - Mitglied des Organisationsteams

Gut ein Jahrzehnt später lädt das amtierende Königspaar Hans-Werner und Regina Schäfer zum gemeinsamen Feiern in den Letmather Saalbau ein. Auch beim letzten Königsball des Schützenvereins waren die Schäfers das Königspaar, weshalb auch die Idee für den eigenen Königsball in diesem Jahr wieder aufkam. „Das gibt es nicht mehr oft, dass ein kleiner Verein, wie wir es sind, so etwas auf die Beine stellt“, freute sich Yvonne Scheuer, Mitglied des siebenköpfigen Vorbereitungs-Gremiums des Königsballs.

„Einfach Spaß haben“

Einlass ist am kommenden Samstag ab 19.15 Uhr, um 20 Uhr startet der Abend mit dem Einmarsch des Königspaares. Die Schützen freuen sich über „viele Letmather, die an unserem Fest teilnehmen wollen“, wie Yvonne Scheuer berichtet. Es wird für den Abend eine festliche, angemessene Garderobe gewünscht, die Schützen können auch in ihrer Uniform kommen. Auch wenn auf dem Abend Königsball draufsteht und damit oftmals Ehrungen und Ähnliches einhergehen, versichert Vorstandsmitglied Yvonne Scheuer, dass es nicht so ablaufen wird: „Der Abend ist nicht streng auf Traditionen der Schützen getrimmt. Es ist ein Ball zum Feiern, Tanzen und nette Leute treffen. Wir wollen einfach Spaß haben.“ Außerdem wird es eine Tombola mit großen Preisen sowie einen Überraschungsauftritt geben. Für die passende Livemusik sorgt im Saalbau die Band „Starlight“, die sehr unterschiedliche Musikrichtungen bedienen kann.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

„Wir sind sehr glücklich über unsere Sponsoren, dank derer wir den Eintrittspreis in aktuellen Zeiten recht gering halten konnten“, so Yvonne Scheuer. Die Karten für den Königsball kosten 15 Euro pro Person im Vorverkauf, eine Abendkasse wird es nicht geben. Die Karten können entweder per E-Mail an st.hubertus1713@web.de oder unter 0172/2701143 (Jürgen Scheuer) und 0160/90346093 (Frank Kratz) erworben werden. Weitere Parkmöglichkeiten am Saalbau gibt es am Parkplatz der Sparkasse oder an der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule.

Mit dem Königsball steigt auch die Vorfreude auf das Schützenfest der St.-Hubertus-Schützen am 27. April, das unter anderem mit einem kleinen Umzug durch Letmathe gefeiert wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe