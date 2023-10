Iserlohn/Letmathe. Bis zum 31. Oktober nimmt die Stadt Iserlohn Bewerbungen entgegen. Welche Aufgaben Schiedspersonen übernehmen und was Bewerber mitbringen müssen.

Die Stadt Iserlohn sucht eine Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk I, der das westliche Stadtgebiet mit Letmathe, Oestrich, Dröschede, Untergrüne und Lössel umfasst.

Schiedspersonen müssen EU-Bürger sein, sollten im Bezirk wohnen und bei Amtsantritt nicht jünger als 25 Jahre sein, aber das 75. Lebensjahr nicht vollendet haben. Sie bekleiden ein Ehrenamt und werden vom Rat der Stadt Iserlohn für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Nach der Wahl folgt die Vereidigung durch den Direktor des Amtsgerichts Iserlohn.

Gerichtsverfahren sollen durch Schiedspersonen vermieden

Schiedspersonen sind sowohl in bestimmten bürgerlich-rechtlichen Angelegenheiten (nachbarrechtliche Streitigkeiten, Schadensersatz oder Schmerzensgeld) als auch in einigen Strafsachen (Beleidigung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung etc.) erste Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner – noch bevor ein Konflikt vor Gericht behandelt werden muss. Die Aufgabe ist es, zwischen den streitenden Parteien zu schlichten, um auf diese Art und Weise ein gerichtliches Vorgehen gegeneinander zu vermeiden.

Eine bestimmte fachliche Vor- oder Ausbildung ist zur Wahrnehmung des Amtes nicht erforderlich. Über den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen wird eine qualifizierte Einarbeitung garantiert. Interessierte sollten daher dazu bereit sein, an Aus- und Fort­bildungsveranstaltungen teilzunehmen. Die Kosten für diese Lehrgänge trägt die Stadt Iserlohn.

Schiedspersonen müssen sich nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten eignen

Nach dem nordrhein-westfälischen Schiedsamtsgesetz müssen sich Schiedspersonen nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt eignen und zur Streitschlichtung besonders fähig sein. Dazu gehört unter anderem die ausgeprägte Bereitschaft, den Beteiligten zuzuhören, auf das Anliegen einzugehen und durch eine ruhige und entspannte Atmosphäre die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass die Parteien sich einigen und den sozialen Frieden wiederherstellen.

Über die jeweiligen Schiedsverfahren müssen Vergleichsprotokolle auf dem PC verfasst werden. Daher sollten Bewerber über einen PC und entsprechende Grundkenntnisse verfügen. Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass die Schiedsperson das Amt in den eigenen Räumlichkeiten ausüben soll.

Ehrenamtliche Tätigkeit

Wer sich vorstellen kann, das Schiedsamt zu übernehmen, kann ab sofort bis zum 31. Oktober seine schriftliche Bewerbung an die Stadt Iserlohn, Bereich Recht, Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn, oder per E-Mail an recht@iserlohn.de senden. Die Bewerbung sollte neben vollständigem Namen und Anschrift auch das Geburtsdatum und den Geburtsort, die berufliche Tätigkeit sowie eine Darstellung der Gründe für die Übernahme des Ehrenamtes enthalten.

Fragen zum Schiedsamt und zur Bewerbung beantwortet Katharina Homberg vom Bereich Recht unter 02371/217-1557 oder per E-Mail an katharina.homberg@iserlohn.de.

