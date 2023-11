Ein Mann soll am Pillingser Weg Steine in den Grüner Bach entsorgt haben.

Blaulicht Steine illegal in Grüner Bach am Pillingser Weg entsorgt?

Pillingsen. Ein Mann wurde am Montag dabei beobachtet, wie er Steine in den Grüner Bach geworfen haben soll. Er bestreitet dies. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Zeuge meldete der Polizei am Montag gegen 18 Uhr, dass ein Mann hinter einem Autohaus am Pillingser Weg Bausteine in den Grüner Bach werfe. Die Steine transportierte der Unbekannte mit einem Einkaufswagen. Als der Zeuge ihn ansprach, rollte er laut Polizei davon.

Die dazu gerufene Polizei entdeckte den Mann mit dem Einkaufswagen in der Nähe. Der 36-Jährige bestreitet, Steine in den Bach geworfen zu haben. Vielmehr sammle er im Wald Material zum Bau einer Mauer in seinem Garten. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

