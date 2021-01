Stiller Wechsel in Letmathe nach einem verrückten Jahr

Letmathe Die Letmather blieben an Silvester zu Hause, Feuerwerk gab es kaum. Heimische Geschäftsleute ziehen erste Bilanz und blicken nach vorn.

Das Jahr 2020 ist Vergangenheit. Für viele konnte das nicht schnell genug gehen – fast gebetsmühlenartig ist es in den vergangenen Wochen gesagt und geschrieben worden: 2020 war das Jahr der Pandemie, 2021 bringt die Normalität zurück. Jedenfalls früher oder später. Zunächst einmal ist auch an der Lenne weiterhin Geduld gefragt, denn dass sich die strengen Corona-Auflagen innerhalb kürzester Zeit in Wohlgefallen auflösen, damit rechnet aktuell kaum jemand. So sehr sich die Letmather auch wünschen, dass der Datumswechsel auf dem Papier für das Virus ähnliches bewirken möge wie in menschlichen Köpfen: Die Erkrankung prägt auch nach Silvester noch das tägliche Leben.

Es verwundert kaum, dass unter diesen Vorzeichen nur wenigen Letmathern der Sinn danach stand, das neue Jahr mit Explosionen und Funkenregen zu begrüßen. Vielleicht waren die privaten Vorräte an Raketen und Böllern auch einfach aufgebraucht, denn im Handel war diesmal legal nichts zu bekommen. Während die Knallerei sonst schon mehrere Tage vor Silvester beginnt, blieb es in diesem Jahr ungewohnt ruhig. Selbst um Mitternacht, als die Kirchenglocken das neue Jahr einläuteten, waren nur vereinzelt schwarzpulverbetriebene Fluggeräte in den Himmel gestiegen. Fast die Hälfte der wenigen Raketen stieg auf, ohne zu detonieren – eine Folge zu langer Lagerung? In jedem Fall blieb die Innenstadt so gut wie menschenleer, selbst auf die Lennebrücken verirrte sich nur eine Handvoll Letmather, in Kleinstgruppen. Weite Teile des Stadtgebiets blieben vor und nach einer zaghaften Böllerphase von rund 15 Minuten in absolute Stille getaucht. Auch die meisten Fenster waren dunkel: Viele Bürger blieben offenbar nicht nur in ihren Wohnungen, sondern hatten sich frühzeitig schlafen gelegt. Dass sich der Blick aus dem Fenster um Mitternacht am 31. Dezember um Mitternacht herum lohnen könnte, davon war wohl kaum jemand ausgegangen.

Schon Weihnachten haben die Letmather 2020 anders gefeiert als gewohnt. Bezeugen kann das Ulrike Bührmann, Inhaberin der gleichnamigen Traditionsfleischerei: „Der Lockdown macht sich bemerkbar. Die Leute können nicht ins Restaurant gehen und kochen deshalb mehr selbst. Das führt zu einer größeren Vielfalt bei den Bestellungen, aber auch zu kleineren Mengen, weil unsere Kunden kaum Gäste haben dieses Jahr.“ Außerdem habe sich deutlich gezeigt, wie unsicher die Menschen bei ihren Planungen geworden sind: „Es kam alles sehr spät. Die einen haben mit ihrer Bestellung bis auf den letzten Drücker gewartet, andere haben die gewünschte Menge kurz vorher noch halbiert.“ Dasselbe gelte für den Jahreswechsel, am Montag und Dienstag seien noch viele Bestellungen eingegangen. Insgesamt, schätzt Ulrike Bührmann, sei der Umsatz in etwa vergleichbar mit früheren Jahren, verteilt auf mehr Kunden. Kulinarisch seien die Letmather beim Vertrauten und Bewährten geblieben, etwa Klassiker wie Sauerbraten und Grillschinken.

Die Fleischerei erlebt gerade eine ganz eigene Corona-Krise: Die Filiale an der Hagener Straße steckt nicht nur mitten im Umzug, sondern ist gewissermaßen obdachlos. Das bisherige Ladenlokal an der Nummer 41 ist schon ausgeräumt, das neue an der Nummer 23 kann aber noch nicht bezogen werden. „Die Handwerker stehen bereit, aber wegen Corona verzögert sich die Lieferung von Geräten. Wir warten unter anderem auf ein Deckenklimagerät, das ist so groß, dass die Theke nicht eingebaut werden kann, solange das nicht installiert ist“, erklärt Ulrike Bührmann. Deshalb erfolgt der „Notverkauf“ gerade aus dem Marktwagen, der vor dem Standort der neuen Filiale aufgebaut ist. „Wir sind froh, dass wir den haben“, betont die Inhaberin. Mit etwas Glück, hofft sie, würden die wichtigsten fehlenden Geräte in der kommenden Woche geliefert.

An Weihnachten und zum Jahreswechsel ist für gewöhnlich nicht nur der kulinarische Anspruch höher, auch auf das Äußere wird verstärkt geachtet: Das gute Oberteil, ein frischer Haarschnitt. Wer vor dem Lockdown ab Mittwoch, 16. Dezember, nicht zufällig noch einen Termin hatte, für den wurde es eng, wie Friseurmeister und Saloninhaber Ulrich Luther zu berichten weiß: „Am Montag und Dienstag durften wir nochmal öffnen. Da haben wir dann schnell noch Mitarbeiter aktiviert, Überstunden gemacht und auf die Mittagspause verzichtet, um so vielen Kunden wie möglich ihren Wunsch zu erfüllen.“

Insgesamt blickt Ulrich Luther auf ein Jahr mit hohen Verlusten zurück. Nicht nur wegen Tagen der zwangsverordneten Schließung, sondern auch weil die Nachfrage immer wieder unter schwächelte. „Viele Menschen hatten Angst rauszugehen, Sorge sich anzustecken. Das habe ich auch gemerkt.“ Man dürfe überdies nicht vergessen, dass für Mitarbeiter in seiner und ähnlichen Branchen auch Trinkgeld von großer Bedeutung sei: „Das fällt zusätzlich weg.“ Mit den Corona-Hilfen für Unternehmer sei das so eine Sache: Man müsse ja mindestens 40 Prozent Umsatzeinbußen nachweisen können. Wer sich besonders bemühe, könne am Ende wirtschaftlich schlechter dastehen als Betriebe, die einfach geschlossen bleiben. Solange die Wahl bestehe, komme das für ihn aber nicht in Frage: „Friseur ist ein Serviceberuf, wir möchten für unsere Kunden da sein, wenn sie uns brauchen“, erklärt Luther.

Wann das wieder möglich ist, ob durch den Lockdown die Fallzahlen nachhaltig sinken, wie lange die Immunität nach den Impfungen anhält, wann genug Serum für die breite Bevölkerung zur Verfügung steht, all das sind Fragen, mit denen die Leser der Heimatzeitung das Jahr 2021 beginnen. Ein Jahr, in dem sich trotz des Silberstreifens am Horizont eine Portion sauerländischer Unbeirrbarkeit bezahlt machen dürfte, wie sie das Letmather Urgestein Ulrich Luther an den Tag legt: „Wenn man sich mal umsieht, wie es Menschen anderswo ergeht, muss man im Vergleich ja immer noch feststellen: Hier bei uns in unserem kleinen Letmathe und Iserlohn ist die Welt ja immerhin noch einigermaßen in Ordnung.“