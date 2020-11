Stübbeker planen Gemeinschaftsaktion im Dezember

Stübbeken. Kurz vor dem Lockdown hat die Dorfgemeinschaft ihre Versammlung gehalten und setzt auf den bewährten Vorstand.

Kurz vor dem aktuellen Lockdown konnte die Dorfgemeinschaft Stübbeken die vom Frühjahr verschobene Jahreshauptversammlung in der Rübezahl-Baude unter Corona-Schutzbestimmungen stattfiunden lassen. Der Vorsitzende Thomas Haarmann freute sich laut Pressemitteilung des Vereins sehr, 30 von insgesamt 384 Vereinsmitgliedern begrüßen zu dürfen.

Markus Körner führte die Anwesenden zunächst in einer kleinen Zeitreise zurück in die Vor-Corona-Zeit und präsentierte Fotos von erfolgreichen Aktivitäten und Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Die Schatzmeister Julia Langmann (Dorfhalle) und Franz-Josef Schlieker (Gesamtverein) konnten von insgesamt ausgeglichenen und positiven Bilanzen berichten.

Schließlich setzten die Stübbeker bei der Wahl des Vorstands weiterhin Vertrauen in das bewährte Team und votierten jeweils einstimmig wie folgt: Vorsitzender Thomas Haarmann, 1. stellvertretender Vorsitzender Felix Lohmann, Schatzmeisterin für das Dorfhallenobjekt Julia Langmann, 2. stellvertretender Vorsitzender Stephan Haarmann, 1. Schatzmeister des Gesamtvereins Franz-Josef Schlieker, Pressewart, Protokollführer Markus Körner. Im Anschluss wurden auch die Bezirkskassierer und Beiräte für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Bezirkskassierer: Ingrid Beer, Kerstin Grieger, Erika Löpers, Michael Banas, Natascha Schaulandt-Hinz / Jürgen Hinz, Birgit Sikula, Roman Pettke und Eckhardt Walther. Arbeitsausschuss (Beiräte): Nicolette Evers-Haarmann, Claudia Krautwald, Reinhard Krautwald, Stephan Stegmann, Kirsten Körner, Andrea Schuppe, Uwe Grieger, Frank Menne und Peter Reiche. Als neuer Kassenprüfer wurde schließlich Thomas Eckern bestimmt. Franz-Josef Schlieker übernimmt weiterhin die Koordination mit dem Ring Deutscher Siedler (RDS).

Stephan Haarmann und Felix Lohmann wiesen neben bereits erfolgten Modernisierungsmaßnahmen der vereinseigenen Dorfhalle (Thekenbereich, Kühlanlagen und Tontechnik), mit der Erneuerung der Wände und Deckenverkleidung auch auf künftige Projekte hin. Da viele Arbeiten in Eigenleistung erfolgen sollen, werden noch tatkräftige Helfer gesucht. Viele Aktivitäten der Dorfgemeinschaft in diesem Jahr fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Dennoch planen die Stübbeker in der Hoffnung auf coronagemäße Durchführbarkeit weitere Termine – allerdings unter Vorbehalt. 6. Dezember: Der Nikolaus besucht die Kinder zu Hause im Dorf, 12. Dezember: Weihnachtsbaumverkauf St. Josef 10 bis 14 Uhr ohne Adventstreff, 20. Februar: Winterwanderung, 13. März: Jahreshauptversammlung 2021; 30. April: Tanz in den Mai und Maibaumaufstellung, 18. bis 20. Juni: Dorfsommer, 2. Oktober: Herbstwanderung, 4. Dezember: Nikolausfeier, 11. Dezember: Weihnachtsbaumverkauf St. Josef mit Adventstreff, 31. Dezember 2021: Silvesterfeier.

Als besondere Gemeinschaftsaktion sollen die Dorfbewohner erstmalig dazu aufgerufen werden, in der Adventszeit einen „Dorf-Adventskalender“ mit 24 geschmückten Fenstern zu basteln. Bei einem Dorfrundgang können die jeweiligen Fenster dann bewundert werden. Schließlich diskutierten die Mitglieder über die Verbesserung der Straßensituation im Stübbeken, die von der Stadt derzeit nicht weiterbetriebene Konzeption der Ortsentwässerung, sowie den begonnenen Anschluss von einigen Haushalten an das Breitbandkabelnetz.