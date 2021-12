Stübbeker Weihnachtsbaum-Verkauf im Minutentakt

Stübbeken. Kirchengemeinde und Dorfgemeinschaft haben am Samstag wieder gemeinsame Sache gemacht.

Wenn ganze Familien vom Baby bis zum Senior inklusive Hund – und mit einem üppigen Tannenbaum unterm Arm – durch die Straßen im Stübbeken spazieren, dann kann das nur eines bedeuten: Die katholischen Kirchengemeinde und die Dorfgemeinschaft machen mobil für die gute Sache.

Während die Gemeinde die Tradition des Weihnachtsbaum-Verkaufs schon seit gut fünf Jahrzehnten pflegt, so ist die Dorfgemeinschaft vor vier Jahren dazu gekommen. „Wir hätten ja gern wieder ein paar Buden vor der Dorfhalle aufgebaut mit Bastel- und Imbissangeboten, mussten es aber schweren Herzens sein lassen“, erzählt Sprecher Markus Körner mit Blick auf die Corona-Hindernisse, die zum zweiten Mal in Folge die Pläne durchkreuzt haben. Doch auch ohne Speisen, Getränke und Rahmenprogramm strömen die Kaufwilligen auf den Willy-Haarmann-Platz, um einen Baum zu ergattern. „Auch wenn vieles weggebrochen ist, die Dorfgemeinschaft hält zusammen“ – das spürt Körner ganz deutlich, als der Verkauf erst eine Stunde läuft und sich die Tannen-Reihen schon lichten.

„Wir gehen ja in Vorkasse, wenn wir sie bei Bauer Loose holen“, erzählt der Dorfgemeinschafts-Sprecher. Doch am Ende sind auch diesmal wieder alle Exemplare vergeben. Davon profitieren nicht nur die Verantwortlichen, die ihre Erlöse in die Dorfhallen-Sanierung und in das Johannes-Werk investieren, sondern auch das Namibia-Projekt der Gemeinde.

