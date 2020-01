Themen und Termine von „Sundays for Future“

Pfarrer Burckhardt Hölscher predigt unter dem Titel „Gott ­feiern“ über den Gottesdienst.

Pfarrerin Birgit Johanning predigt unter dem Titel „Beziehung ­feiern“ über das Gebet.

Pfarrer Volker Horst und Pfarrer Bernd Neuser predigen unter dem Titel „Gemeinschaft feiern“ über das Abendmahl.

Pfarrerin i. Pr. Isabelle Niehus und Pfarrer Uwe Schule predigen unter dem Titel „Leben feiern“ über die Taufe.

Veranstaltungsorte der Reihe „Ein Stück vom Himmel“ sind die Friedenskirche in Letmathe, die Evangelische Kirche in Oestrich, die Christuskirche auf dem Roden und die Auferstehungskirche in Dahlsen.

Termine am 2. Februar:

10 Uhr – Oestrich (Horst),

mit Abendmahl

10 Uhr – Roden (Hölscher)

10.15 Uhr – Letmathe (Schulte)

Termine am 9. Februar:

10 Uhr – Oestrich (Schulte)

10 Uhr – Dahlsen (Niehus)

10.15 Uhr – Letmathe (Horst), mit Abendmahl

Termine am 16. Februar:

10 Uhr – Oestrich (Schulte)

10 Uhr – Roden (Neuser),

mit Abendmahl

10.15 Uhr – Letmathe (Hölscher)

Am 8. März predigt Birgit Johanning beim gemeinsamen Regionalen Abschlussgottesdienst in der Friedenskirche Letmathe.

