Tote Fichten, wohin das Auge sieht

Letmathe. Biologe Dr. Jens Wöllecke gibt privaten Besitzern Mitschuld am Waldsterben. Eine Lösung sieht er im Mischwald.

Das Waldsterben in und um Iserlohn: Ein alter Hut, zu dem längst alles gesagt wurde, nur noch nicht von jedem? Falsch! Dr. Jens Wöllecke gelang es auf Einladung des AWO-Bildungsforums Jekami diesem strittigen Thema neuen Schwung zu geben – auch wenn seine Aussagen dem einen oder anderen Waldbesitzer nicht gefallen dürften. Der Diplom-Biologe beschäftigt sich seit drei Jahrzehnten mit Forsten in ganz Deutschland und dem Ökosystem Wald, er hat zum Thema geforscht und Studierende an Hochschulen unterrichtet. Jetzt nahm er Interessierte mit auf einen Waldspaziergang unterhalb des Letmather Humpfertturms. Tote Fichtengerippe wohin das Auge sieht, so sieht Waldsterben 2.0 aus. Über die beiden wichtigsten Ursachen gibt es unter Forstexperten, Biologen und Waldbesitzern kaum Streit: Die Trockenheit ist’s und der Borkenkäfer. Jedoch über die Reihenfolge der Plagen und deren Kausalitäten wird gestritten.

Klimawandel bedingt Schädlinge wie Borkenkäfer

„Mir kommt es in letzter Zeit oft so vor, als würden alle den Borkenkäfer als wichtigsten Verursacher des Baumsterbens sehen und der Klimawandel kommt erst an zweiter Stelle“, so der Diplom-Biologe. Dabei sei die Reihenfolge gerade anders herum. Ein durch lange Trockenperioden geschwächter Baum besitze nicht mehr genügend Widerstandskraft, um sich gegen Schädlinge wie den Borkenkäfer zu wehren. „Gesunde Bäume tun das, indem sie Harz absondern. Bei Bäumen mit einem geschwächten Immunsystem funktioniert das nicht mehr“, erklärte Dr. Wöllecke, der derzeit in Schwerte lebt und arbeitet. Die letzten drei extrem warmen und trockenen Jahre hätten dem heimischen Wald bekanntlich den „Todesstoß versetzt“.

Dr. Wöllecke: „Was sich 2018 nicht erholt hatte, dem setzte das Jahr 2019 noch einen darauf: Von Ende März bis in den Hochsommer fielen gerade einmal 250 Milliliter Wasser pro Quadratmeter. Das daraus resultierende extreme Schadbild sehen wir jetzt.“

Neben den besonders betroffenen Flachwurzlern wie zum Beispiel der Fichte, bekämen auch immer mehr weitere Arten, auch Laubbäume, Probleme. „Inzwischen weisen auch viele Buchen große Schäden durch Trockenheit auf. In der Folge macht sich auch dort eine Art des Borkenkäfers breit“, so der Experte. Dann bleibe nur die Möglichkeit, den ganzen Bestand zu fällen. Grund sei die immense Vermehrungsrate des Käfers: Ein Borkenkäfer bekommt über eine Million Nachfahren im Jahr!

Und dann? Rollen die riesigen Holzernte-Maschinen an, die mit ihren Reifen für ein immense Bodenverdichtung sorgen, wie Dr. Wöllecke kritisierte, aber schnell und effizient sind. Das sei ein Muss, denn bei der Ernte von Fichtenholz zahle der Waldbauer beim heutigen Marktpreis fast drauf. Hintergrund: Je nach Standort dauert es zwischen 60 bis 80 Jahren bis zur Ernte.

Die Lösung sieht Dr. Wöllecke in einer neuen Form der Waldbewirtschaftung: Weg von der Monokultur, hin zum Mischwald. „Diese Form ist in den Staatsforsten schon jetzt weiterverbreitet. Von den privaten Waldbesitzern wurden diese Waldumbaubemühungen bislang aber nur müde belächelt.“ Zu groß der Aufwand bei der Ernte, zu lange die Wachstumszeit, so die Meinung. Dass das Waldsterben in NRW besonders ausgeprägt sei, liege deshalb auch an der hiesigen Besitzstruktur: So seien lediglich 21 Prozent Körperschaftswald, der große Rest befinde sich in Privathand.

„Die privaten Waldbesitzer haben die Chance vertan, den Wald zu retten. Dabei war die Entwicklung seit Jahrzehnten absehbar“, ist der Diplom-Biologe sicher. Das Ergebnis: 19 Prozent der Bäume in NRW sind laut Waldzustandsbericht ohne Schadbild, das heißt gesund. Bundesweit sind es 22 Prozent.

Er verstehe auch die Sicht der Waldbauern, denn „wenn ich Forstwirtschaft betreibe, dann will ich auch etwas ernten.“ Allein das „was?“ ist die entscheidende Frage. Man müsse sich an den Mittelmeer-Gebieten orientieren, denen sich unser heimisches Klima immer mehr annähere. Dort würde die Waldwirtschaft sehr viel extensiver betrieben: „Beim Ertrag in Festmetern Holz hatten wir hier in Deutschland immer die Nase vorn. Vielleicht müssen wir uns zusammen mit den Fichten auch von den hohen Erträgen verabschieden?“ Wie wäre es als Alternative mit jener besonderen Kiefernart, die vielerorts als Heilsbringer für den heimischen Wald gelten?

Douglasien sind keine Lösung für den heimischen Wald

Für Dr. Wöllecke keine gute Idee: „Für mich ist die Douglasie nicht die Lösung. Sie wurzelt zwar tiefer, aber von ihrer ursprünglichen Herkunft an der West-Küste Nordamerikas ist sie ein feuchtes Klima und eine hohe Luftfeuchtigkeit gewohnt – und das gibt es hier eben nicht mehr!“ Obwohl er eigentlich kein Schwarzseher sei, zeichnete der Biologe ein dunkles Bild von der Zukunft des heimischen Waldes: „Laut Studien des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung müssen wir in 50 Jahren mit einer Erderwärmung um drei bis vier Grad rechnen.“

Dadurch befinde sich mehr Energie in der Atmosphäre, die Folge seien stärkere Stürme. „Die Jahreszeiten werden sich verschieben und die Winter werden mild bleiben, weshalb sich die Parasiten weiter ausbreiten können“, ist er sicher. Fest steht: Die beste Zeit zum Handeln ist jetzt. Allein der Weg dorthin muss noch gefunden werden.