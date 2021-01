Totgeburten: Welpen haben nie gelebt

Die Polizei sucht weiterhin nach dem oder der Unbekannten, der bzw. die am Freitag die beiden toten Welpen am Parkplatz abgelegt hat.

Letmathe. Nach einer pathologischen Untersuchung steht fest, dass die am Autobahnparkplatz Leckerhorst gefundenen Welpen Totgeburten waren.

In Zusammenarbeit mit dem Kreis-Veterinäramt ist im Veterinäruntersuchungsamt Westfalen eine pathologische Untersuchung der toten Welpen veranlasst worden, die – wir berichteten – von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei am vergangenen Freitag gegen 12.30 Uhr auf dem Rastplatz „Leckerhorst“ an der Autobahn A 46 gefunden worden waren. Am Mittwoch wurde das vorläufige Ergebnis bekannt. Der Untersuchung zufolge waren die Lungen der Welpen nie belüftet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Sie haben nach Feststellung des Pathologen nie gelebt und folglich nie gelitten. Es handelt sich um Totgeburten. Es ist ausgeschlossen, dass die Tiere getötet oder gequält wurden. Die Öffnungen der Körper sind durch Tierfraß entstanden, möglicherweise verursacht durch Ratten oder Krähen. Eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz scheidet aus. Es könnte sich um eine Ordnungswidrigkeit wegen Verstoßes gegen das Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern handeln. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.