Weihnachten Trecker-Weihnacht' an Heiligabend in Oestrich und Dröschede

Oestrich/Dröschede. Weil in diesem Jahr alles anders ist, hat sich die Evangelische Gemeinde etwas besonderes einfallen lassen: die Trecker-Weihnacht'.

Wer genau den Vorschlag gemacht hatte, erzählt Pfarrer Fritz Uwe Schulte, wisse er schon gar nicht mehr genau, vielleicht der Kollege aus Deilinghofen beim Pfarrkonvent im November, als man noch bevor der Lockdown feststand überlegte, wie man die Dinge entzerren könnte, also vermeiden kann, dass bei Gottesdiensten und allem anderen, was in den Gemeinden rund um die Weihnachtstage so ansteht, zu viele Menschen aufeneandertreffen. Die Idee jedenfalls war es, mit dem Trecker etwas Musik und eigentlich auch einen Gottesdienst nach dreaußen zu den Leuten zu bringen. Auch im Presbyterium gab es nur Zustimmung für die Idee.

Gesagt, getan, drei Stationen hatte man eigentlich geplant. Mit Musik, mit Gottesdienst. Auch weil dann die Evangelische Kirche festlegte, aufgrund von Corona an Weihnachten keine Gottesdienste in Iserlohn abzuhalten, entschied man sich für eine weitere Entzerrung. Statt drei Stationen mit 20-Minuten-Stopps wurden es an Heiligabend nun sechs, die Verweildauer wurde auf knapp fünf Minuten verkürzt. Eine Trecker-Weihnacht' im Schnelldurchlauf sollte es also werden, ohne Gottesdienst, los ging es gegen 13 Uhr in Oestrich vom Dorfplatz, und von da über weitere Stationen in Oestrich und Dröschede.

Weihnachtliche Musik kommt mittels historischem Traktor

Kurz vor Start biegt Ralf Bohemann, einer der Oldtimer-Freunde aus Grürmannsheide, mit seinem historischen Traktor sowie den Kindern Marie und Mick auf dem Rücksitz vor der Oestricher Kirche ein, im Schlepptau einen Hänger von Stefan Tewolte, der eigentlich bei Schützenumzügen zum Einsatz kommt. Obenauf ist ein kleiner Unterstand aufgebaut, Kirchenmusikerin Ute Renfordt und ihr Mann Thomas bringen mit Keyboard und Trompete und Liedern wie „Alle Jahre wieder“ etwas weihnachtliche Stimmung auf den Platz. „Schön, dass ihr da seid“, grüßt Pfarrer Schulte im Vorbeigehen einige der Besucher. „Cool.“

Zwischen 20 und 30 Personen vielleicht sind es am ersten Stopp. Vor der Kirche steht noch ein Trog, aus dem sich Kerzen und Andachten für Daheim mitgenommen werden können.

Aktion soll auch im kommenden Jahr stattfinden

Weiter geht der Trecker-Zug durch die Orte, eine der Stationen ist das Diakoniezentrum, wo die Bewohner an die Fenster kommen oder gebracht werden, um in diesem besonderen Weihnachtsjahr quasi aus der Distanz etwas ebenfalls besonderes geboten zu bekommen. Kleine Freuden, das gilt vielleicht in diesem Jahr umso mehr, können die schönsten sein, wenn man sie denn zu schätzen weiß.

„Wir wollen die Aktion im nächsten Jahr fortführen“, hat Pfarrer Schulte zuvor schon auf dem Dorfplatz angekündigt. Dann natürlich wünschenswerterweise ohne die diesjährigen Distanzgebote. Auch Besucherin Silke Arndt, die mit Mann und Kindern die ersten beiden Stationen begleitet, ist angetan: „Eine tolle Aktion.“